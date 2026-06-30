Israel càn quét miền Nam Lebanon bất chấp khuôn khổ ngừng bắn

(VTC News) -

Hôm 29/6, truyền thông nhà nước Lebanon thông tin về cuộc tấn công của Israel nhắm vào khu vực miền nam nước này, bất chấp thỏa thuận khung được 2 nước ký kết tuần trước đó nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt xung đột.

"Máy bay chiến đấu của Israel thực hiện cuộc không kích nhắm vào khu vực giữa hai thị trấn Qantara và Deir Seryan ở miền nam Lebanon", hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) đưa tin.

Phương tiện quân sự của Israel di chuyển giữa những tòa nhà bị phá hủy ở Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Thỏa thuận an ninh mới nhất giữa Israel và Lebanon cũng như một loạt lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah không ngăn chặn được những cuộc đụng độ xảy ra gần như hàng ngày.

Cũng thời điểm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội Israel sẽ hiện diện tại “vùng an ninh” - một khu vực trải dài từ biên giới hai nước sâu vào lãnh thổ Lebanon khoảng 10km. Ông Netanyahu khẳng định, Israel chỉ rút quân khi Hezbollah và lực lượng vũ trang khác bị giải giáp cũng như không còn mối đe dọa nào đối với Israel xuất phát từ lãnh thổ Lebanon.

Tương tự, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz nhắc lại Tel Aviv sẽ không rút quân hoàn toàn khỏi Lebanon cho đến khi Hezbollah bị giải giáp. "Chúng tôi đã đảm bảo được sự ủng hộ của Mỹ để tiếp tục hiện diện ở miền nam Lebanon chừng nào Hezbollah chưa bị giải giáp trên toàn quốc”, ông Katz nói.

Theo ông Katz, lực lượng quân đội Israel phá hủy 100% làng mạc nằm dọc theo phần phía tây của biên giới Israel - Lebanon và khoảng 73% ở những khu vực còn lại. Ông Katz thông tin thêm có khoảng 200.000 người dân phải di tản từ miền nam Lebanon sẽ không được phép trở về nhà.

Cùng với đó, ông Katz nhấn mạnh Israel sẽ tấn công khu phố Dahiyeh ở Beirut nếu Hezbollah tấn công miền bắc Israel và quân đội nước này sẵn sàng nối lại xung đột với Iran nếu ông Trump kết luận cuộc đàm phán thất bại hoặc nếu Iran tấn công Israel.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri chỉ trích mạnh mẽ thỏa thuận do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Lebanon, cho rằng thỏa thuận này “sẽ không được thực hiện” và có thể gây ra xung đột trong nội bộ Lebanon.

Ông Berri cũng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran là cơ hội thực tế duy nhất để đảm bảo Israel rút quân khỏi miền nam Lebanon.