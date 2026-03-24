Imperia Sky Park: Khi chất sống tầm cao được kiến tạo cùng không gian xanh

Không gian sống tầm cao tại khu Tây Hà Nội

Tiên phong với phong cách “Sky Living” tại phía Tây Hà Nội, Imperia Sky Park của MIK Group không chỉ được kỳ vọng mang đến không gian sống chất lượng cho cư dân, mà còn thể hiện sự chăm chút cho cảm xúc thông qua từng chi tiết thiết kế của dự án.

Imperia Sky Park – kiến tạo chất sống mới Sky Living tại Tây Hà Nội.

Tại Imperia Sky Park, các hạng mục từ khối đế, tầng không đến hệ tiện ích được kết nối liền mạch, tạo nên một dòng chảy không gian xuyên suốt và liên tục.

Từ cảm hứng thiết kế và triết lý cân bằng trong không gian sống, mặt đứng của Imperia Sky Park được thiết kế theo ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, đề cao sự hài hòa giữa con người, kiến trúc và thiên nhiên. Tại đây, mạch sống của dự án được tổ chức theo trục thẳng đứng, kết nối các tầm nhìn rộng mở trên cao với không gian cảnh quan trung tâm, vừa tạo sự liền mạch, vừa mở ra những khoảng thở bình yên giữa nhịp sống đô thị.

Nếu khối tháp cao tầng được tạo điểm nhấn bằng các lớp kính hiện đại, thì khối đế của Imperia Sky Park lại được thiết kế như một tầng mây nâng đỡ toàn bộ công trình. Đây là nơi các không gian thương mại, dịch vụ và giao thông được tổ chức hài hòa, vừa đảm bảo công năng, vừa tạo cảm giác nhẹ nhàng và thông thoáng cho tổng thể kiến trúc.

Ở không gian cảnh quan – “Foundation of Sky”, các lối dạo bộ uốn lượn bên hồ bơi trung tâm, dưới tán cây xanh tạo nên cảm giác gần gũi với thiên nhiên, mang trọn tinh thần: Vững chãi – Tĩnh lặng – Cân bằng. Tại đây, những ồn ào phố thị dường như được bỏ lại phía sau, nhường chỗ cho những phút giây thư thái và bình yên.

Một điểm nhấn khác của dự án là hệ thống nhà để xe nổi 7 tầng – chi tiết hiếm gặp trong các dự án nhà ở hiện nay. Thiết kế này không chỉ tối ưu công năng mà còn góp phần mang lại trải nghiệm sống khác biệt, khi hành trình di chuyển hàng ngày trở thành một phần của cảm hứng sống.

Kỳ vọng tạo nên một biểu tượng mới tại khu Tây, MIK Group – đơn vị phát triển Imperia Sky Park – đã lựa chọn một thương hiệu tư vấn kiến trúc có sự đồng điệu trong quan điểm phát triển dự án là Nikken Sekkei Việt Nam.

Nikken Sekkei Việt Nam – đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc cho dự án – được biết đến là thương hiệu uy tín trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và kiến trúc tại Việt Nam. Công ty mẹ là Nikken Sekkei Ltd (Nhật Bản) từng tham gia nhiều dự án như Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội, Tòa nhà Trụ sở Cục Viễn thông, hay các công trình tại Ecopark như The Landmark và Swanlake Residences.

Với triết lý “Architecture for People”, đơn vị này theo đuổi cách tiếp cận đề cao sự hài hòa giữa con người, thiên nhiên và tương lai – yếu tố góp phần định hình rõ nét không gian sống tại Imperia Sky Park.

Khi kiến trúc và tiện ích cùng nâng tầm trải nghiệm sống

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Imperia Sky Park còn cho thấy định hướng phát triển toàn diện khi kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và hệ tiện ích. Sở hữu vị trí ngay mặt đường Đại lộ Thăng Long, gần các nút giao thông trọng điểm sẽ sớm hình thành trong tương lai theo mô hình TOD, hơn nữa dự án được thiết kế bởi Nikken Sekkei Việt Nam[トグ1] , Imperia Sky Park được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng sống mới của khu vực.

Thực tế cho thấy, một dự án nhà ở chỉ thực sự tạo được giá trị bền vững khi yếu tố thẩm mỹ đi cùng sự thuận tiện trong sinh hoạt. Ngôn ngữ kiến trúc cần đủ tinh tế để gắn kết con người với con người, cũng như kết nối con người với thiên nhiên trong một không gian sống.

Tại Imperia Sky Park, điều này thể hiện rõ qua cấu trúc không gian được tổ chức có lớp lang theo cả hai chiều: Ngang và thẳng đứng. Các hạng mục từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới được bố trí hài hòa, lấy trải nghiệm cư dân làm trung tâm. Cách tổ chức này không chỉ mang đến những trải nghiệm sống đa dạng, mà còn tạo nên dòng chảy liên tục giữa các không gian, nơi yếu tố động và tĩnh giao thoa nhịp nhàng.

Cách phát triển này cũng cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét trên thị trường: các dự án không chỉ chú trọng kiến trúc, mà còn đầu tư mạnh vào hệ tiện ích và trải nghiệm sống cho cư dân. Đây cũng là định hướng mà Imperia Sky Park theo đuổi thông qua “Double E” – Exceptional Design và Exceptional Amenities, nơi kiến trúc và hệ tiện ích được phát triển song hành nhằm tạo nên giá trị sống vượt trội cho cộng đồng cư dân.

Tại Imperia Sky Park, cư dân vừa có thể tận hưởng sự riêng tư trong không gian căn hộ được thiết kế tinh tế, vừa cảm nhận được tính cộng đồng thông qua các khu vực sinh hoạt chung, mảng xanh sân vườn hay không gian thư giãn. Tất cả cùng hướng đến một môi trường sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị hiện đại và thiên nhiên gần gũi – triết lý phát triển giàu tính nhân văn mà cả MIK Group và Nikken Sekkei Việt Nam cùng theo đuổi.