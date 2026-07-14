Hiểm nguy rình rập trên những cây cầu xuống cấp ở Quảng Ngãi

Thực trạng xuống cấp kéo dài của cầu Đò Mốc và cầu Văn Hà 1 nhiều năm qua đã trở thành nội dung được cử tri phường Trà Câu, xã Lân Phong liên tục kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Mong muốn lớn nhất của người dân là tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng các cây cầu mới, thay thế những công trình đã quá tuổi khai thác.