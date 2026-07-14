Hiểm nguy rình rập trên những cây cầu xuống cấp ở Quảng Ngãi

Cầu Đò Mốc (phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) bắc qua sông Thoa, nằm trên tuyến ĐH.42C được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối Quốc lộ 1A, ĐT.627B và xã Lân Phong với khu vực cảng Mỹ Á. Trung bình mỗi ngày, cây cầu này "gánh" hàng trăm lượt phương tiện chở nông sản, hải sản cùng người dân qua lại.
Cầu dài khoảng 156m, mặt cầu chỉ rộng 4,5m, nhưng lại không có lan can bảo vệ, khiến việc lưu thông luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là khi hai xe tránh nhau hoặc vào ban đêm.
Sau 4 thập kỷ đưa vào sử dụng, nhiều vị trí trên cây cầu đã bộc lộ sự xuống cấp. Ngoài ra, cầu Đò Mốc còn là cầu tràn nên thường xuyên bị nước lũ nhấn chìm vào mùa mưa. Có thời điểm nước dâng cao từ 1 - 1,6m khiến tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn.
Vì vậy, mỗi khi lũ về, việc vận chuyển nông sản, thủy sản bị đình trệ, học sinh phải nghỉ học, người bệnh khó tiếp cận cơ sở y tế, còn công tác cứu hộ, cứu nạn gặp vô vàn khó khăn.
Cách cầu Đò Mốc không xa, cầu Văn Hà 1 (xã Lân Phong) nằm trên tuyến Giếng Tiên - Biển Thạch Thang cũng đang lâm vào tình cảnh rệu rã từng ngày. Được xây dựng từ năm 2000, sau hơn 25 năm khai thác, nhiều hạng mục của cây cầu dài gần 200m này đã hư hỏng nặng.
Mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt dọc các mối nối. Ở nhiều vị trí, bêtông bảo vệ thân mố, trụ và xà mũ bị bong tróc, để lộ cốt thép đã hoen gỉ. Đáng lo hơn, một số móng trụ giữa lòng sông đã bị xói lở.
Thực trạng xuống cấp kéo dài của cầu Đò Mốc và cầu Văn Hà 1 nhiều năm qua đã trở thành nội dung được cử tri phường Trà Câu, xã Lân Phong liên tục kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri. Mong muốn lớn nhất của người dân là tỉnh sớm bố trí nguồn vốn để xây dựng các cây cầu mới, thay thế những công trình đã quá tuổi khai thác.
“Cầu Văn Hà 1 đã nằm trong danh sách cầu yếu nhiều năm nhưng vẫn chưa được đầu tư thay thế. Trong khi nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn, địa phương rất mong tỉnh sớm bố trí nguồn vốn xây dựng cầu mới để bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội”,- Phó Chủ tịch UBND xã Lân Phong Nguyễn Ngọc Tưởng cho hay.
Đối với cầu Đò Mốc, qua tìm hiểu, hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đã trình UBND tỉnh đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu và đường dẫn với tổng kinh phí dự kiến khoảng 140 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Nếu được thông qua, dự án sẽ triển khai trong giai đoạn 2027-2029. Cầu mới sẽ thay thế hoàn toàn cầu tràn hiện hữu, đồng thời xây dựng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa hai bờ sông Thoa.