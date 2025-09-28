Hai tàu gặp nạn khi vào bờ trú bão Bualoi: Cứu được 8 thuyền viên

(VTC News) -

Trưa 28/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ứng cứu 2 tàu Bà Rịa - Vũng Tàu mã số BV4670 TS và BV0042 TS gặp nạn khi vào trú bão. Trong đó, 1 tàu bị chìm cách bờ khoảng 0,9 hải lý và 1 tàu đang bị vỡ mạn.

Các thuyền viên được đưa vào bờ để chăm sóc sức khỏe.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, đến 9h cùng ngày, các lực lượng phối hợp với ngư dân ứng cứu được 8 thuyền viên trên tàu mắc cạn. Các thuyền viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu và đưa vào bờ.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang dốc sức cứu hộ 3 thuyền viên trên tàu bị chìm.

Lực lượng chức năng vẫn đang dốc sức tìm kiếm 3 thuyền viên còn lại.

Như VTC News đưa tin, khoảng 5h45 ngày 28/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải L. (30 tuổi), có người nhà trên hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.

Bà L. cho biết hai tàu cá trên đường vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5km. Hậu quả, một tàu bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người.