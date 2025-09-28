Đóng

Bão Bualoi giật cấp 15 sắp đổ bộ, nguy cơ bão Paolo mới xuất hiện

(VTC News) -

Bão Bualoi giật cấp 15 chưa vào đất liền thì một mối đe dọa mới đang hình thành trên Thái Bình Dương với cái tên tiềm năng Paolo.

Nguyễn Ngọc
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới