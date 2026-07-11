Hải Phòng bàn giao 99 xe ô tô điện VF8 cho các xã, phường, đặc khu

(VTC News) -

Chiều 10/7, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố, UBND TP Hải Phòng tổ chức Lễ bàn giao 99 xe ô tô điện VF8 phục vụ công tác chung cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Toàn cảnh sự kiện bàn giao 99 xe ô tô điện cho các xã, phường, đặc khu của thành phố.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng - sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, thành phố có 114 xã, phường, đặc khu. Theo tiêu chuẩn, định mức, tổng số xe ô tô phục vụ công tác chung được bố trí tối đa là 532 xe. Tuy nhiên, sau khi thanh lý các xe đã hư hỏng, toàn thành phố chỉ còn 296 xe, thiếu 236 xe, trong đó khối xã, phường, đặc khu thiếu 124 xe.

Trên cơ sở nhu cầu thực tế, Sở Tài chính đã tham mưu UBND thành phố đầu tư 25 xe trong năm 2025 và tiếp tục đầu tư 99 xe ô tô cho 98 xã, phường, đặc khu trong năm 2026. Việc mua sắm được thực hiện theo hình thức tập trung, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và tiết kiệm.

Kết quả, Liên danh Âu Lạc – Thăng Long trúng thầu cung cấp 99 xe ô tô điện VinFast VF8 với tổng giá trị gần 84 tỷ đồng, tiết kiệm gần 5 tỷ đồng (tương đương gần 5,5%) so với giá gói thầu. Đến nay, toàn bộ 99 xe đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và đủ điều kiện bàn giao cho các địa phương quản lý, sử dụng.

Lãnh đạo thành phố trao biểu trưng bàn giao xe ô tô điện cho đại diện các địa phương.

Theo UBND TP Hải Phòng, lễ bàn giao nhằm từng bước bảo đảm phương tiện phục vụ công tác cho chính quyền cấp cơ sở và các cơ quan, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Việc trang bị xe ô tô được thực hiện theo tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 153/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025.

Đây cũng là bước triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I về chuyển đổi xanh TP Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu 100% xe công đầu tư mới hoặc thay thế (trừ xe chuyên dùng) sử dụng điện, năng lượng xanh hoặc phương tiện thân thiện với môi trường.

Dàn xe ô tô điện được bàn giao, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh của thành phố.

Thông qua việc từng bước chuyển đổi phương tiện trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sang sử dụng xe điện, năng lượng xanh, thành phố hướng tới tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của khu vực công, tạo sức lan tỏa, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng phương tiện xanh, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố xanh, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố - phát biểu chỉ đạo tại Lễ bàn giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ bàn giao, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - nhấn mạnh, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 29/01/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xác định chuyển đổi xanh là định hướng chiến lược, động lực tăng trưởng mới để xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững.

Trong đó, giao thông vận tải là một trong ba lĩnh vực ưu tiên tạo đột phá, với mục tiêu đến năm 2030, 100% xe buýt và 100% xe công đầu tư mới hoặc thay thế (trừ xe chuyên dụng) sử dụng điện hoặc năng lượng xanh.

Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, việc đầu tư, trang bị 99 xe ô tô điện cho các xã, phường, đặc khu không chỉ đáp ứng yêu cầu tăng cường điều kiện làm việc của chính quyền cơ sở mà còn là bước đi cụ thể hiện thực hóa Nghị quyết số 08 về chuyển đổi xanh.

Việc khu vực công tiên phong sử dụng phương tiện giao thông xanh thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức quản trị, sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tạo sức lan tỏa, khuyến khích doanh nghiệp, người dân cùng tham gia xây dựng lối sống xanh, hướng tới phát triển bền vững.