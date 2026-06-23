Hà Nội: Hiệu quả rõ nét sau 1 năm vận hành chính quyền hai cấp tại xã Mỹ Đức

(VTC News) -

Sáng 23/6, Đảng ủy xã Mỹ Đức, TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và tổng kết cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu.

Ông Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức, phát biểu tại hội nghị.

Xã Mỹ Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập lại 5 xã, thị trấn của huyện Mỹ Đức cũ gồm: An Phú, Đại Hưng, Hợp Thanh, Phù Lưu Tế và Đại Nghĩa. Sau sáp nhập, xã Mỹ Đức có diện tích tự nhiên 52,73 km2, với dân số khoảng 53.640 người, được phân bố tại 35 thôn.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở xã Mỹ Đức đã tạo ra những bước chuyển biến tích cực trong nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Năm 2025, tổng thu ngân sách xã ước đạt gần 819 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 76,1 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách xã ước đạt 467,968 tỷ đồng, bằng 73,21% dự toán. Về đầu tư công, kế hoạch vốn năm 2026 xã được giao là 317,200 tỷ đồng. Đến nay, UBND xã đã giải ngân 63,560 tỷ đồng, đạt 20,04% kế hoạch. Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã đã giải ngân 76,215 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn 393,400 tỷ đồng theo phạm vi quản lý, đạt 19,37%.

Lãnh đạo xã Mỹ Đức trao Giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 1 năm qua.

Về cải cách hành chính, chuyển đổi số xã Mỹ Đức tiếp tục có chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ môi trường, khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội được quan tâm triển khai đồng bộ. Các chế độ chính sách đối với người có công và đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 5/2026, xã Mỹ Đức đã tiếp nhận 10.748 hồ sơ hành chính, tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt 99,85%. Đặc biệt, tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt gần 98%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên 94,05%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 99,6%. Tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản VNeID đạt 93%.

Đáng chú ý, tỷ lệ hài lòng của người dân và tổ chức đối với chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính xã luôn duy trì từ 95% trở lên. Đây là thước đo khách quan phản ánh hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng phục vụ của chính quyền xã Mỹ Đức.

Lãnh đạo xã Mỹ Đức trao giải cho các tác giả đạt giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu.

Xã Mỹ Đức đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,67%.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức cho biết, sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Mỹ Đức đã kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng được nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trong thời gian tới, xã Mỹ Đức sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số toàn diện; xây dựng chính quyền số; phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, trách nhiệm và tận tụy phục vụ Nhân dân.

Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trên địa bàn xã Mỹ Đức”.

Trong khuôn khổ hội nghị, xã Mỹ Đức đã phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trên địa bàn xã Mỹ Đức”.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mỹ Đức trao khen thưởng cho 16 tập thể, 18 cá nhân. Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức khen thưởng 13 tập thể, 40 cá nhân có thành tích trong 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu.