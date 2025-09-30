+
Hà Nội chìm trong biển nước: Xe máy chìm nghỉm, giao thông tê liệt
(VTC News) -
Trận mưa lớn lịch sử chiều nay đã biến nhiều tuyến đường Hà Nội thành sông, hàng loạt xe máy chìm nghỉm trong nước, giao thông Thủ đô tê liệt kéo dài.
Tin mới
Thực hư người đàn ông tử vong do điện giật khi đi dưới đường ngập ở Hà Nội
18:51 30/09/2025
Tin nóng
Hà Nội chìm trong biển nước: Xe máy chìm nghỉm, giao thông tê liệt
18:48 30/09/2025
Reels
Cụ ông 91 tuổi làm nên lịch sử tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025
18:38 30/09/2025
Đời sống
Hai tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi: Danh tính 9 thuyền viên chết và mất tích
18:35 30/09/2025
Tin nóng
Một số mẹo đơn giản sửa lỗi Smart TV
18:26 30/09/2025
Thủ thuật
Có được đặt cọc bằng vàng, bằng ngoại tệ hay bằng séc không?
18:17 30/09/2025
Hòm thư pháp luật
Lốc xoáy gầm rú cuốn phăng nhà cửa, làng quê Ninh Bình chìm trong tang thương
18:16 30/09/2025
Tin nóng
Hà Nội mưa xối xả, trường học hỗ trợ học sinh ăn, ngủ qua đêm
18:15 30/09/2025
Tin nóng
'Vòi rồng' kinh hoàng ở Ninh Bình: Cụ ông 82 tuổi lần đầu tôi thấy thảm kịch này
18:14 30/09/2025
VTC NEWS TV
Phim 'Mưa đỏ' tranh giải Oscar
18:12 30/09/2025
Phim
Người dân thoát chết kể lại khoảnh khắc kinh hoàng trong lốc xoáy bão số 10
18:08 30/09/2025
Đời sống
Bóng chuyền nữ Hà Nội đón nguồn lực khủng
18:04 30/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030
18:02 30/09/2025
Chính trị
Vì sao Hà Nội mưa rất to, ngập sâu nhiều giờ?
18:01 30/09/2025
Thời tiết
Ông Nguyễn Văn Nên: 'Cán bộ phải không ngại va chạm, dám chịu trách nhiệm'
17:55 30/09/2025
Chính trị
Hàng trăm trường học ở Nghệ An tan hoang, ngập lụt sau bão số 10 Bualoi
17:47 30/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ
17:46 30/09/2025
Chính trị
Ông Trịnh Xuân Trường được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên
17:45 30/09/2025
Chính trị
Sau một năm đăng quang, quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 giờ ra sao?
17:42 30/09/2025
Ca Nhạc
Đạo diễn tiết lộ hậu trường làm nên chiến thắng của Đức Phúc tại quốc tế
17:36 30/09/2025
Ca Nhạc
ĐBQH đề xuất giải pháp đỗ ô tô trước nhà dân tránh mâu thuẫn, bị phá hỏng xe
17:30 30/09/2025
Tin nóng
Hà Nội mưa ngập, trường tổ chức cho học sinh ăn ngủ qua đêm
17:24 30/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Nam sinh viên bị kẻ lạ thao túng tâm lý, dựng kịch bản bắt cóc đòi tiền chuộc
17:15 30/09/2025
Bản tin 113
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030
17:03 30/09/2025
Chính trị
Mưa lớn dồn dập, Hà Nội ngập tứ bề, giao thông tê liệt
17:01 30/09/2025
VTC NEWS TV
Sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh
16:58 30/09/2025
Dự án
Nước lũ nhấn chìm tài sản, người dân Thanh Hóa nghẹn ngào lo cảnh trắng tay
16:54 30/09/2025
Đời sống
SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị
16:53 30/09/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Hà Nội mưa xối xả xuyên đêm: Phố thành sông, giao thông tê liệt
16:50 30/09/2025
Reels
26 người chết, 30 người mất tích, gần 150.000 nhà hư hỏng do bão số 10 và mưa lũ
16:36 30/09/2025
Tin nóng