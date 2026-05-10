Giải mã Vinhomes Green Paradise: Khi nhà đầu tư được trao 'quyền năng' giữ vốn

Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise, Cần Giờ) đáp ứng trọn vẹn tiêu chí đó khi sở hữu đòn bẩy tài chính thông minh nhờ “song kiếm hợp bích”: Chính sách giãn xây đột phá và cố định lãi suất kéo dài đến nửa thập kỷ.

18 tháng giãn xây, 5 năm cố định lãi vay: Dòng tiền không ngủ yên

Sau nhiều lần khảo sát Vinhomes Green Paradise, anh Huỳnh Nhân (42 tuổi, Nhà Bè, TP.HCM) đã “phải lòng” khu Vịnh Ngọc - nơi vừa mang đến chuẩn sống ESG vượt trội lại vừa sở hữu tiềm năng kinh doanh hiếm có.

“Ưng thì đã ưng lắm rồi, nhưng bài toán dòng tiền không hề đơn giản khi lãi suất cho vay vẫn còn nhiều biến động. Song, nếu không chốt sớm thì những vị trí đẹp cũng sẽ không còn”, anh Nhân trăn trở.

Cơ hội đã mở ra với anh Nhân khi chủ đầu tư tung ra quỹ căn giãn xây 18 tháng. Theo đó, thay vì phải chi trả cho toàn bộ giá trị sản phẩm ngay từ đầu, khách hàng chỉ phải trả giá trị quyền sử dụng đất và thương mại; giá trị xây dựng sẽ được cố định và thanh toán sau. Đồng nghĩa, khách có thể sở hữu ngay tài lớn nhưng không phải dồn vốn lớn ngay từ đầu.

“Với căn liền kề 18 tỷ đồng, giá trị quyền sử dụng đất và thương mại chiếm khoảng 15 tỷ và giá trị xây dựng tương đương 3 tỷ. Thay vì phải thanh toán toàn bộ 18 tỷ ngay từ đầu, tôi được quyền giữ lại 3 tỷ tiền xây dựng trong khoảng thời gian lên đến 18 tháng”, anh Nhân tính toán.

Với nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, thời gian này đủ dài để “tiền sinh ra tiền”. Cũng theo anh Nhân, ở góc nhìn tài chính, 3 tỷ đồng này chính là “vốn tự có tạm thời” mà chủ đầu tư cho khách hàng mượn không lãi suất.

Nếu đem số tiền này đầu tư, kinh doanh hoặc đơn giản là gửi ngân hàng với mức lãi suất trung bình 7%/năm, nhà đầu tư có thể thu về thêm khoảng 315 triệu đồng lợi nhuận trong 18 tháng giãn xây. Đây là khoản lợi ích trực tiếp mà không phải dự án nào cũng có thể mang lại cho khách hàng.

Liền kề Vịnh Ngọc đang được áp dụng cùng lúc chính sách giãn xây 18 tháng và cố định lãi suất 0-6%/năm kéo dài 5 năm.

Chưa dừng lại, khi chính sách giãn xây áp dụng song song với chính sách cố định lãi suất 0-6%/năm, kéo dài trong 5 năm, những khách hàng như anh Nhân sẽ được “giảm chi” triệt để, tiết kiệm lên đến hàng tỷ đồng vốn.

“Tôi chọn vay 70% giá trị căn, tức là chỉ cần bỏ ra 30% vốn tự có, tương đương 4,5 tỷ đồng, 70% còn lại, tương đương 10,5 tỷ đồng sẽ được ngân hàng giải ngân. Điểm mấu chốt nằm ở sự chênh lệch giữa lãi suất vay thông thường và lãi suất được Vinhomes hỗ trợ”, anh Nhân tính toán.

Theo anh Nhân, nếu vay theo lãi suất trung bình của các ngân hàng hiện nay, khoảng 11%/năm, thì mỗi năm nhà đầu tư phải trả 1,155 tỷ đồng tiền lãi, tương đương 5,775 tỷ đồng trong 5 năm. Tuy nhiên, với chính sách “đóng băng” lãi suất chỉ 6%/năm từ Vinhomes, tiền lãi thực tế mà nhà đầu tư phải trả chỉ là 2,625 tỷ đồng trong 5 năm.

Cộng dồn khoản tiết kiệm từ lãi vay (2,625 tỷ đồng) và lợi nhuận tạo ra từ phần tiền xây dựng được giữ lại (315 triệu đồng), nhà đầu tư nghiễm nhiên “bỏ túi” gần 3 tỷ đồng.

“Điều này có nghĩa, dù tài sản giá trị 18 tỷ, nhưng thực tế chi phí vốn nhà đầu tư bỏ ra ở mức rất thấp. Chưa kể khoản tiền tỷ tiết kiệm được sẽ bù đắp chi phí lãi vay và hỗ trợ ngược lại khi đến kỳ hạn đóng tiền xây dựng”, anh Chí Cường, một tư vấn tại TP.HCM, phân tích.

Vốn mỏng vẫn có cơ hội sở hữu tài sản giá trị lớn, biên độ lợi nhuận cao

Ông Trần Bá Thùy, Tổng Giám đốc Southern Homes Việt Nam, đánh giá, so với các dự án khác thường yêu cầu thanh toán trong 18-24 tháng, chính sách giãn xây của Vinhomes giúp giảm áp lực tài chính rất lớn cho nhà đầu tư.

“Đồng thời, việc giãn xây cũng tạo điều kiện để hạ tầng và các hạng mục tiện ích được hoàn thiện đồng bộ. Khách hàng dù chưa nhận nhà nhưng đã có thể nhìn thấy và cảm nhận toàn bộ hệ sinh thái tiện ích đã sẵn sàng phục vụ”, ông Thùy bổ sung.

Ông Trần Bá Thùy - Tổng Giám đốc Southern Homes Việt Nam - đánh giá cao chính sách giãn xây của Vinhomes Green Paradise.

Trong khi đó, nhìn nhận về chính sách “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm kéo dài 5 năm, TS. Lê Xuân Nghĩa, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng cho rằng, đây chính là cú “phá khung” kích hoạt thị trường mà người hưởng lợi lớn nhất chính là khách hàng.

“Khi chi phí vốn được kiểm soát, tài sản lập tức có thêm một "lớp bảo hiểm". Và Vinhomes đang bổ sung chính lớp bảo hiểm đó. Vì thế, dù mua để ở hay đầu tư, 2 yếu tố sống còn là an toàn tài chính và tiềm năng lợi nhuận đều đã được Vinhomes đảm bảo”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Đến nay, sau gần 13 tháng triển khai, siêu đô thị biển đã dần lộ diện. Giai đoạn 2026-2027, dự án dự kiến vận hành hệ tiện ích lõi. Thời gian kết nối với các khu vực trọng điểm cũng sẽ được rút ngắn và không gian phát triển sẽ được mở rộng khi các công trình hạ tầng như cầu Cần Giờ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ hay tuyến vượt biển kết nối Vũng Tàu hoàn thiện trong giai đoạn 2028-2029.

Sau một năm khởi công, nhiều tiện ích, hạ tầng của Vinhomes Green Paradise đã thành hình.

Bên cạnh đó, cầu Phước Khánh - hạng mục then chốt trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành - được dự kiến hợp long vào cuối tháng 5 và thông xe vào tháng 9/2026, đưa Cần Giờ hòa vào vành đai kinh tế xuyên suốt từ Tây Nam Bộ đến Đông Nam Bộ và sân bay Long Thành.

“Mỗi cột mốc hạ tầng sẽ xác lập mặt bằng giá mới cho bất động sản. Khi hết thời gian ưu đãi, nhà đầu tư có thể tất toán khoản vay hoặc chuyển nhượng lại suất đầu tư với biên độ lợi nhuận lớn. Thời điểm này chính cơ hội hiếm có để những nhà đầu tư có nguồn vốn trung bình vẫn có thể chạm tay vào những tài sản giá trị lớn như tại Vinhomes Green Paradise”, anh Cường nói.