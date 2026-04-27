Giá xăng dầu hôm nay 27/4: Thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng do căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang, trong bối cảnh đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có tiến triển.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông tin, trong tuần kết thúc ngày 17/4, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng 1,9 triệu thùng, lên 465,7 triệu thùng.

Trái lại, tồn kho xăng giảm mạnh 4,6 triệu thùng, xuống còn 228,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức giảm 1,5 triệu thùng mà giới phân tích dự báo. Tồn kho các sản phẩm chưng cất cũng giảm 3,4 triệu thùng, xuống 108,1 triệu thùng, vượt dự báo giảm 2,5 triệu thùng.

Giá dầu tăng nhanh vào đầu phiên do lo ngại căng thẳng leo thang trở lại trong khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, đà tăng đầu phiên nhanh chóng bị thu hẹp sau khi Reuters đưa tin Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến đến Islamabad vào tối 24/4 để thảo luận các đề xuất nhằm nối lại đàm phán với Mỹ, sau khi các cuộc thảo luận hồi đầu tuần trước bị đổ vỡ.

Tuy nhiên, khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra vào ngày 25/4, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội tiến hành các đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Lebanon.

Với lệnh trừng phạt và phong tỏa đường biển, Washington dường như đang tìm cách làm tê liệt nền kinh tế Iran, khi các kho lưu trữ dầu của nước này dần bị lấp đầy, dẫn tới nguy cơ phải đóng một số mỏ dầu vì không thể xuất khẩu.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo chỉ trong vài ngày tới, các kho chứa tại đảo Kharg sẽ đầy và các giếng dầu của Iran sẽ phải đóng cửa. Ông Scott Bessent chia sẻ rằng việc thắt chặt thương mại hàng hải của Iran nhắm thẳng vào doanh thu của chính quyền này.

Quỹ Phòng vệ Dân chủ (FDD), tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, nhận định nếu lệnh phong tỏa tiếp tục được Mỹ duy trì, Iran sẽ hết sạch chỗ chứa dầu, buộc nước này phải đóng mỏ khai thác.

Việc buộc Iran phải ngừng khai thác vì không còn chỗ chứa dầu có thể gây tổn hại lâu dài cho các mỏ dầu. Những điều này sẽ khiến sản lượng khai thác và dòng tiền trong tương lai bị suy giảm vĩnh viễn.

Báo cáo từ Haitong Futures nhận định, nếu các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không đạt tiến triển vào cuối tháng 4 và giao tranh bùng phát trở lại, giá dầu có thể thiết lập các mức đỉnh mới trong năm nay.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15h ngày 23/4, giá xăng dầu tiếp tục giảm đồng loạt lần thứ hai trong tuần.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 100 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 21.834 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 162 đồng/lít, không cao hơn 22.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.159 đồng/lít, không cao hơn 26.697 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 820 đồng/kg, không cao hơn 18.811 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu và chỉ trích quỹ ở mức 400 đồng/lít,kg đối với dầu diesel và dầu mazut.