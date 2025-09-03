+
++
Giá vàng miếng lập đỉnh chưa từng có
(VTC News) -
9h sáng, vàng miếng Doji, SJC ở 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, giá cao nhất đến thời điểm hiện nay.
Vân Khánh
Tin mới
Ngày đầu đi làm sau lễ 2/9, giao thông cửa ngõ TP.HCM ùn tắc kéo dài
10:26 03/09/2025
Đời sống
Giá vàng miếng lập đỉnh chưa từng có
10:20 03/09/2025
Reels
Toàn cảnh lễ duyệt binh Trung Quốc ngày 3/9
10:18 03/09/2025
Thời sự quốc tế
Nữ Đại úy hộ xinh đẹp tống rước đuốc A80 từng hoãn cưới để giành HCV SEA Games
10:16 03/09/2025
Hậu trường
Giám đốc nhân sự bật mí cách Home Credit thúc đẩy nhân viên không ngừng học tập
10:09 03/09/2025
Kinh tế
Nam đảo Phú Quốc rực rỡ cờ và pháo hoa dịp 2/9 khiến du khách không thể rời mắt
10:04 03/09/2025
Đời sống
Thức uống '2 vị' giúp giảm cân, bổ thận, nhẹ bụng sau một tuần kiên trì
09:45 03/09/2025
Tư vấn
Tera345SL Plus - xe tải 3.5 tấn thùng dài 6m3 hoàn toàn mới
09:35 03/09/2025
Thị trường
Từ Tiếng Việt nào vừa có nghĩa là có, vừa có nghĩa là không?
09:25 03/09/2025
Hỏi - Đáp
Văn khấn cúng cô hồn chuẩn nhất
09:19 03/09/2025
Gia đình
Tăng gần 3 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng đắt chưa từng có
09:18 03/09/2025
Tin giá vàng
Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh ngày 3/9 mấy giờ, chiếu kênh nào?
09:08 03/09/2025
Lịch bóng đá
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 4/9 và rạng sáng 5/9
09:04 03/09/2025
Cần biết
Không tổ chức quốc tang với cán bộ cấp cao có vi phạm
09:00 03/09/2025
Tin nóng
Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á 2026 mới nhất: U23 Việt Nam đá ngày nào?
08:52 03/09/2025
Lịch bóng đá
Hàm răng đáng sợ của người đàn ông tự mua nhựa về trám, nha sỹ bất lực
08:48 03/09/2025
Chuyện bốn phương
Xe Tesla ra mắt Trung Quốc gần 1 tháng đã phải giảm giá
08:45 03/09/2025
Xe điện
Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi thư khen lực lượng công an bảo vệ an toàn dịp 2/9
08:42 03/09/2025
Quốc khánh 2-9
Răng cá mập đang bị ăn mòn
08:42 03/09/2025
Khám phá
Công nghệ 3/9: Google không phải bán Chrome, dù bị kết luận độc quyền
08:39 03/09/2025
Khoa học - Công nghệ
Hệ thống điện gió độc đáo: Từ 'lá cây tạo điện' đến tuabin bay giữa trời
08:36 03/09/2025
Tin tức xanh
Bỏ việc lương 50 triệu đồng để phụ nhà vợ kinh doanh, tôi tay trắng khi ly dị
08:30 03/09/2025
Gia đình
Thần đồng đại học danh giá và bi kịch tuổi thơ bị phụ huynh kiểm soát
08:30 03/09/2025
Chân dung
Danh sách 615 xe bị phạt nguội cuối tháng 8 ở Bắc Ninh
08:22 03/09/2025
Tin nóng
Cơ thể thay đổi thế nào khi ăn hơn 2 quả trứng mỗi ngày
08:10 03/09/2025
Tư vấn
Xem trực tiếp Trung Quốc duyệt binh quy mô lớn tại Thiên An Môn
08:00 03/09/2025
VTC NEWS TV
Trực tiếp: Trung Quốc duyệt binh lớn chưa từng thấy, nhiều vũ khí lần đầu xuất hiện
07:52 03/09/2025
Thời sự quốc tế
Chiêm ngưỡng cầu sông Hồng gần 1.000 tỷ đồng nối Hưng Yên với Ninh Bình
07:38 03/09/2025
Kỷ nguyên vươn mình
Khán giả TP.HCM đội mưa xem chương trình nghệ thuật mừng Quốc khánh
07:36 03/09/2025
Ca Nhạc
Nên ăn sáng lúc mấy giờ?
07:32 03/09/2025
Tư vấn