Giá vàng miếng lập đỉnh chưa từng có

9h sáng, vàng miếng Doji, SJC ở 131,9 - 133,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, giá cao nhất đến thời điểm hiện nay.

Vân Khánh
