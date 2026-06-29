Gần 1.000 người chết ở Pháp vì nắng nóng, Anh số ca cấp cứu vượt kỷ lục COVID-19

(VTC News) -

"Từ ngày 24/6 đã ghi nhận thêm khoảng 1.000 trường hợp tử vong (số liệu chưa được tổng hợp đầy đủ) so với số ca tử vong được ghi nhận trong những tháng trước", Cơ quan Y tế Công cộng Pháp thông báo.

Người đàn ông phun nước hạ nhiệt trong cái nóng gay gắt tại công viên Buttes Chaumont Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan này cho biết những khu vực được đặt trong tình trạng báo động đỏ vì nắng nóng chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, trong đó 85% số ca tử vong là những người từ 65 tuổi trở lên.

Mức tăng mạnh nhất được ghi nhận ở các trường hợp tử vong tại nhà riêng, đặc biệt là tại vùng Ile-de-France, bao gồm thủ đô Paris và các khu vực ngoại ô.

"Những số liệu một lần nữa cho thấy sự cần thiết của các biện pháp hỗ trợ và đoàn kết đối với những người sống cô lập hoặc rơi vào tình trạng cô đơn kéo dài, kể cả các khu vực đô thị hóa cao", thông báo nêu rõ.

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp nhấn mạnh đây mới chỉ là các số liệu sơ bộ và nhiều khả năng vẫn đang đánh giá thấp quy mô thực tế của tác động từ đợt nắng nóng.

Tác động của đợt nắng nóng đang lan rộng trên khắp châu Âu.

Tây Ban Nha, một trong số ít quốc gia công bố dữ liệu theo thời gian thực về số ca tử vong liên quan đến nắng nóng, ghi nhận hơn 100 ca tử vong mỗi ngày kể từ ngày 24/6.

Tại Anh, hàng trăm trường học phải đóng cửa sớm, nhiều nơi làm việc trở nên quá nóng để hoạt động bình thường, còn các công ty vận hành đường sắt khuyến cáo người dân hạn chế đi lại.

Nắng nóng cũng đẩy hệ thống y tế vào tình trạng quá tải. Ngày 24/6, dịch vụ xe cứu thương London ghi nhận ngày bận rộn nhất trong lịch sử đối với các ca cấp cứu nghiêm trọng, với 642 trường hợp liên quan đến ngừng tim, ngừng thở hoặc chấn thương đe dọa tính mạng.

Chỉ hai ngày sau, kỷ lục này tiếp tục bị phá vỡ khi số cuộc gọi tới đường dây khẩn cấp 999 vượt cả giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch COVID-19.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hơn 1.300 ca tử vong được ghi nhận kể từ ngày 21/6 liên quan nhiệt độ cao ở châu Âu.

"Nắng nóng thường được gọi là 'kẻ giết người thầm lặng', trong khi nhà ở, nơi làm việc và trường học tại châu Âu vốn không được thiết kế để chịu đựng những mức nhiệt như hiện nay", ông nói.

Người đứng đầu WHO cho biết dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu, những đợt nắng nóng từng được xem là xảy ra "một lần trong mỗi thế hệ" nay đang xuất hiện gần như hàng năm.

Ông Ghebreyesus nhấn mạnh châu Âu hiện là lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng nhiệt cao gấp đôi mức trung bình toàn cầu.

WHO đang phối hợp với các quốc gia thành viên và đối tác nhằm giảm thiểu các rủi ro sức khỏe do nắng nóng cực đoan gây ra, tập trung vào công tác chuẩn bị, phòng ngừa và tăng cường khả năng ứng phó của hệ thống y tế.

Ông Tedros đồng thời kêu gọi các quốc gia châu Âu khẩn trương triển khai các kế hoạch hành động ứng phó với nắng nóng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước những tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu.