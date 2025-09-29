Đóng

Đường phố Hà Nội chìm trong 'biển nước', người dân vật lộn di chuyển

(VTC News) -

Trưa 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.

