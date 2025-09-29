+
++
Đường phố Hà Nội chìm trong 'biển nước', người dân vật lộn di chuyển
(VTC News) -
Trưa 29/9, do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực Hà Nội xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường ngập nặng.
Tin mới
Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tình trạng 'quan - thương' câu kết để trục lợi
19:17 29/09/2025
Chính trị
Bão số 10 cuốn đi mái nhà và tài sản, để lại nước mắt, nỗi đau ở Thiên Cầm
19:02 29/09/2025
Tin nóng
Đại uý công an lao xuống dòng lũ dữ cứu người phụ nữ bị cuốn trôi
18:43 29/09/2025
Sống đẹp
Tìm thấy thi thể thanh niên đi câu cá lúc trời mưa bão
18:29 29/09/2025
Tin nóng
Camera AI soi 29 lượt vi phạm đi vào làn BRT ở Hà Nội
18:26 29/09/2025
Tin nóng
Ông Trump khoe đồ trang trí bằng vàng ở Nhà Trắng
18:23 29/09/2025
Thời sự quốc tế
'Mấy chục năm đi biển, lần đầu gặp cảnh khủng khiếp vậy'
18:14 29/09/2025
Đời sống
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Duy trì kỳ thi tốt nghiệp THPT rất cần thiết
18:10 29/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Đại biểu Quốc hội đề xuất hướng nghiệp cho học sinh từ bậc mầm non
17:51 29/09/2025
Tin tức - Sự kiện
Khung cảnh đổ nát sau trận lốc xoáy càn quét 3 tỉnh thành miền Bắc
17:37 29/09/2025
Đời sống
Bão số 10 Bualoi gây mưa kỷ lục, Hà Tĩnh ngập sâu diện rộng
17:36 29/09/2025
Reels
Hồ thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy từ tối nay
17:32 29/09/2025
Thị trường
12 giờ bão Bualoi quần thảo: Nghệ An - Hà Tĩnh thiệt hại chưa thể thống kê
17:31 29/09/2025
VTC NEWS TV
449 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần I , nhiệm kỳ 2025-2030
17:26 29/09/2025
Chính trị
Đấu giá mỏ cát 370 tỷ đồng ở Đà Nẵng: Khởi tố thêm 4 bị can
17:25 29/09/2025
Bản tin 113
Tài xế xe tải cán 2 lần qua người đi xe máy lĩnh 2 năm 6 tháng tù
17:19 29/09/2025
Pháp đình
Cho phép Malaysia dùng cầu thủ nhập tịch thắng ĐT Việt Nam, vì sao FIFA xử phạt?
17:17 29/09/2025
Bóng đá Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội: Không để lại công việc dở dang cho khóa sau
17:17 29/09/2025
Chính trị
Hội Nông dân xã Hồng Vân, Hà Nội đoàn kết, xây dựng hội vững mạnh toàn diện
17:14 29/09/2025
Thời sự
Kê biên 20 bất động sản, tạm giữ 5 ô tô và thu hơn 50 tỷ trong vụ sữa giả HIUP
17:03 29/09/2025
Tin nóng
Giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng cao chưa từng có
16:51 29/09/2025
Tin giá vàng
Một phụ nữ ở TP.HCM nợ thuế gần 159 tỷ đồng
16:50 29/09/2025
Tài chính
Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 6/9 đến 12/9
16:44 29/09/2025
Lá lành đùm lá rách
Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vượt 16 tỷ USD, cao kỷ lục
16:44 29/09/2025
Doanh nhân
Những người không nên ăn quả bưởi
16:42 29/09/2025
Tư vấn
Mỹ: Xả súng tại nhà thờ 5 người chết, 8 người bị thương
16:42 29/09/2025
Reels
Khởi tố thêm 2 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
16:41 29/09/2025
Chính trị
Bão số 10 Bualoi: Hà Tĩnh ngập lịch sử sau 12 năm, hàng trăm hộ dân bị cô lập
16:40 29/09/2025
VTC NEWS TV
Chợ Nghệ An tiêu điều sau bão Bualoi, tiểu thương đội mưa dọn dẹp
16:33 29/09/2025
Thị trường
Giả danh điện lực lừa đảo cài ứng dụng CSKH chiếm đoạt tiền tỷ: EVNSPC cảnh báo
16:18 29/09/2025
Pháp luật