Đường gần 500 tỷ dài 3,8km ở Đắk Lắk 'cán đích' sau 10 năm vướng mặt bằng

Đây là công trình giao thông cấp III, dài hơn 3,8 km, tổng mức đầu tư 489 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 350 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách tỉnh bố trí. Thời gian dự kiến thực hiện dự án là 2 năm, từ 2015 đến 2017.