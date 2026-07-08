Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 8/7: Chiều tối mưa dông rải rác

(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết miền Nam hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động với cường độ trung bình. Ban ngày có nắng gián đoạn, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi. Đến chiều và tối, mây đối lưu phát triển mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiều khu vực ở Nam Bộ duy trì nền nhiệt không quá cao so với những ngày nắng nóng gay gắt, tuy nhiên độ ẩm trong không khí vẫn ở mức lớn, dễ gây cảm giác oi bức. Cùng với đó, mưa dông vào chiều tối có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân cần chủ động theo dõi để có kế hoạch di chuyển phù hợp.

Dự báo thời tiết Nam Bộ hôm nay

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết hôm nay được dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và tối, mây tăng lên, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, trong đó có nơi mưa to cục bộ.

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30-33°C, có nơi trên 33°C. Với mức nhiệt này, thời tiết ban ngày tại Nam Bộ chưa đến ngưỡng nắng nóng diện rộng nhưng vẫn có cảm giác oi bức.

Một số địa phương có thể xuất hiện mưa lớn trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp, khu vực nội đô thoát nước kém hoặc nơi đang thi công hạ tầng. Người dân di chuyển bằng xe máy vào khung giờ tan tầm, cần theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động lựa chọn lộ trình an toàn.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 8/7: Nam Bộ chiều tối có mưa dông rải rác

Thời tiết TP.HCM hôm nay 8/7

Tại TP.HCM, dự báo thời tiết hôm nay nhìn chung không có nhiều khác biệt so với toàn khu vực Nam Bộ. Thành phố được dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi trong ngày. Tuy nhiên, từ chiều đến tối, mây đối lưu phát triển mạnh hơn, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ thấp nhất tại TP.HCM dao động 25-27°C, trong khi nhiệt độ cao nhất phổ biến 32-34°C. Thời tiết vào buổi trưa và đầu giờ chiều tại thành phố vẫn khá oi nóng, đặc biệt tại các quận trung tâm có mật độ xây dựng cao, ít gió và lưu lượng phương tiện lớn.

Người dân TP.HCM cần lưu ý khả năng mưa dông mạnh vào cuối ngày, đây là thời điểm dễ phát sinh tình trạng ngập cục bộ trên một số tuyến đường quen thuộc nếu mưa lớn xuất hiện trong thời gian ngắn.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm ở miền Nam hôm nay

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông ở Nam Bộ và TP.HCM có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với người dân sinh sống ở khu vực trũng thấp, vùng ven sông rạch hoặc nơi hệ thống thoát nước chưa hoàn thiện, cần đề phòng nguy cơ ngập úng khi xuất hiện mưa lớn cục bộ vào chiều tối.

Với người làm việc ngoài trời, việc theo dõi dự báo thời tiết trong ngày là cần thiết để sắp xếp thời gian lao động hợp lý, tránh thời điểm mưa dông xảy ra.

Khi lưu thông trên đường, nếu gặp mưa dông lớn kèm gió mạnh, nên tìm nơi an toàn để tránh trú thay vì cố di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu hoặc khu vực có nhiều vật cản dễ đổ ngã.

Trong bối cảnh thời tiết chuyển biến thất thường giữa nắng và mưa, việc cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo sẽ giúp người dân chủ động hơn trong sinh hoạt.