(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 23/6/2026

Sau một ngày hạ nhiệt, nắng nóng thu hẹp, ngày 23/6, Bắc Bộ (ngoại trừ Lai Châu và Điện Biên) tăng nhiệt trở lại, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất dao động 35-37°C, có nơi trên 37°C. Sang ngày 24/6, đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C.

Cũng trong hai ngày này, Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Ngày 23/6, miền Trung có nơi vượt 40°C. (Ảnh minh hoạ: Trọng Tùng)

Các địa phương từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39.

Nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 25/6. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng và nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4°C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Mặc dù ban ngày nắng nóng gay gắt nhưng chiều tối và đêm, các khu vực trên cần đề phòng xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày 23/6, các khu vực khác duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm. Trong đó, nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 23/6/2026

TP Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C, Điện Biên và Lai Châu 30-33°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C, vùng núi có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 40°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-38°C, có nơi trên 39°C, phía Nam 33-35°C, có nơi trên 35°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

TP.HCM chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.