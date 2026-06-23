Dự báo thời tiết 10 ngày: Miền Bắc mưa dông sau đợt nắng nóng gay gắt

(VTC News) -

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm và dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Hôm nay 23/6, vùng núi Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36°C, có nơi trên 37°C như trạm Chi Nê (Hòa Bình) 37,8°C...

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ lúc 13h dao động 36-38°C, có nơi trên 38°C như trạm Láng (TP Hà Nội) 38,8°C; Phủ Lý (Ninh Bình) 38,5°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2°C; Đông Hà (Quảng Trị) 39,2°C.

Trong 24-48 giờ tới, vùng núi Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên) duy trì hình thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Miền Bắc sắp hứng mưa lớn sau chuỗi ngày nắng nóng. (Ảnh minh hoạ)

Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Thời tiết dải đất từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi cũng tương đồng các khu vực trên khi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt bao trùm. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này cao hơn, dao động 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 23/6, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Nhận định thời tiết từ đêm 25/6 đến ngày 3/7, cơ quan khí tượng cho hay, từ 26/6, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng dịu dần. Từ đêm 25/6 đến 30/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, trong đó, đêm 26/6 đến đêm 28/6, vùng núi và trung du mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ khoảng 27/6, cường độ nắng nóng có thể giảm dần.

Trong thời kỳ dự báo, các khu vực khác trên cả nước duy trì trạng thái chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 24/6, Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 38-40°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội còn duy trì nắng nóng gay gắt đến hết 25/6, từ 26/6, khu vực này hứng mưa, nhiệt độ giảm dần.

Cụ thể, ngày 25/6, Hà Nội ít mây, trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 38°C, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 29°C.

Từ 26-30/6, khu vực này xuất hiện mưa rào và dông kết thúc đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiệt độ cao nhất giảm còn 33-34°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26°C. Mưa giúp giải nhiệt nhưng mưa sau những ngày nắng nóng gay gắt tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 1-3/7, Hà Nội tái diễn nắng nóng, nhiệt độ tăng trở lại, cao nhất 35°C, thấp nhất 27-29°C.