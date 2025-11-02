Đóng

Dự báo Biển Đông sắp đón bão số 13, miền Trung mưa lớn

(VTC News) -

Áp thấp nhiệt đới ở Philippines sẽ mạnh lên thành bão, dự báo cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, gây mưa lớn tại miền Trung.

Thái Sao Mai
