Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh: 'Tam sư' xáo trộn, Haaland sẵn sàng bùng nổ

(VTC News) -

Trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh diễn ra lúc 4h ngày 12/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Hard Rock, Miami, Mỹ. Na Uy có gần như đầy đủ lực lượng, trong khi Anh cần điều chỉnh hàng phòng ngự vì Jarell Quansah bị treo giò. Tình trạng thể lực của Declan Rice và Marc Guehi cũng là những vấn đề quan trọng với HLV Thomas Tuchel.

Lực lượng Na Uy vs Anh

Anh có bộ khung ổn định hơn ở tuyến giữa và hàng công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của "Tam sư" sẽ có sự xáo trộn. Jarell Quansah bị treo giò sau tấm thẻ đỏ ở vòng 1/8. Sự vắng mặt của Quansah làm giảm lựa chọn ở hàng thủ Anh. Khả năng ra sân của Reece James và Djed Spence vẫn chưa rõ ràng.

Jordan Henderson chắc chắn vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu sau khi bị chấn thương cổ tay và phải phẫu thuật. Trong khi đó, tiền vệ trụ cột Declan Rice đã vắng mặt trong hai buổi tập liên tiếp vì nhiễm một loại virus lạ. Khả năng Rice kịp hồi phục để đối đầu với hàng tiền vệ giàu sức mạnh của Na Uy vẫn còn bỏ ngỏ.

Hàng phòng ngự của đội tuyển Anh sẽ có sự xáo trộn. (Ảnh: Reuters)

Na Uy gần như có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. Haaland sẽ lĩnh xướng hàng công, nhận sự hỗ trợ từ Sorloth và Nusa ở hai cánh. Trong khi đó, Odegaard đảm nhận vai trò kiến thiết lối chơi, còn bộ đôi Sander Berge và Patrick Berg tập trung đánh chặn, thu hồi bóng ở khu trung tuyến.

Nhiệm vụ quan trọng nhất với Anh là ngăn chặn Erling Haaland. Tiền đạo của Manchester City đang có màn trình diễn đúng như kỳ vọng khi tỏa sáng ngay trong lần đầu dự World Cup. Haaland ghi bàn ở cả 4 trận đầu tiên tại World Cup, với tổng cộng 7 bàn chỉ sau 18 cú dứt điểm. Không chỉ ghi nhiều bàn, Haaland còn tạo ra khác biệt khi 4 trong 7 bàn thắng của anh là những pha lập công quyết định chiến thắng cho đội nhà.

Bên kia chiến tuyến, Anh cũng sở hữu những ngôi sao đủ sức định đoạt trận đấu. Harry Kane hiện có 6 bàn thắng, trong khi Bellingham có 4 bàn và tạo ra nhiều cơ hội nhất đội. Khả năng di chuyển lùi xuống của Kane giúp Bellingham xâm nhập vòng cấm, đồng thời mở khoảng trống để Saka và Gordon thực hiện những pha chạy chéo từ hai biên.

Đội hình dự kiến Na Uy vs Anh

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Sorloth, Haaland, Antonio Nusa.

Anh: Pickford; Konsa, Stones, Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Saka, Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Thông tin đội hình xuất phát và dự bị Na Uy vs Anh được công bố chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút, khoảng 3h30 ngày 12/7 (giờ Việt Nam).

Na Uy gần như có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu này. (Ảnh: Reuters)

Nhận định Na Uy vs Anh

Đây là cột mốc lịch sử với Na Uy khi họ lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết một giải đấu lớn. Tuy nhiên, sau chiến thắng trước Brazil - đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup - ở vòng 1/8, đoàn quân của HLV Stale Solbakken đã chứng minh họ hoàn toàn xứng đáng góp mặt.

Na Uy thắng bốn trong năm trận từ đầu giải. Thất bại duy nhất đến ở lượt cuối vòng bảng trước Pháp, khi HLV Solbakken thay tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát. Cả năm trận của họ đều xuất hiện bàn thắng. Na Uy ghi 12 bàn, thủng lưới 9 bàn.

Trong khi đó, hành trình của Anh mang nhiều cung bậc cảm xúc. Chiến thắng trước Mexico tại sân Azteca ở vòng 1/8 được xem là một trong những trận đấu hay nhất giải, cho thấy "Tam sư" sở hữu sự kết hợp giữa chất lượng chuyên môn, bản lĩnh và cả một chút may mắn để tiến xa.

Khác với Na Uy, Anh đã quá quen với những trận đấu ở vòng đấu này. Chỉ Brazil và Đức có số lần vào tứ kết World Cup nhiều hơn Anh. Tuy nhiên, thành tích của "Tam sư" tại vòng tứ kết lại không quá ấn tượng. Trong 10 lần dự vòng đấu này trước đây, Anh chỉ đi tiếp 3 lần, đồng thời để thủng lưới từ hai bàn trở lên ở 7 trận.

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Anh là đội có khả năng thắng cao hơn trong 90 phút. Sau 25.000 lần mô phỏng trước trận, Anh có 50,4% cơ hội giành chiến thắng, trong khi con số của Na Uy là 25,1%. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 24,6%.

Link xem trực tiếp Na Uy vs Anh

Trận Na Uy vs Anh được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

Link xem trực tiếp bóng đá Na Uy vs Anh trên VTVgo: https://vtvgo.vn/channel/vtv3-1,3.html.

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