Diện mạo đường 13.900 tỷ đồng nối cao tốc với biển TP.HCM sau hơn 1 năm thi công

Ở đoạn cuối dự án, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nền đường và cầu vượt giao với đường ven biển ĐT994. Đoạn tuyến dài gần 2,9km, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị với quy mô 6 làn xe. Các trụ cầu vượt tại nút giao vòng xoay Cửa Lấp đang dần hoàn thiện. Đây là hạng mục cuối tuyến, trực tiếp kết nối tuyến đường với trục đường 2 Tháng 9, tạo hướng lưu thông thuận lợi vào trung tâm phường Vũng Tàu.