Điện khí hóa mở lối cho tương lai an ninh năng lượng của Việt Nam

Chia sẻ bên lề Hội thảo có chủ đề “Điện khí hóa: Chìa khóa cho an ninh năng lượng Việt Nam” diễn ra tại Hà Nội ngày 31/3, ông Chandan Singh - Tổng Giám đốc Hitachi Energy Việt Nam - nhận định, bối cảnh phức tạp của các cuộc xung đột ở Trung Đông và sự phân hóa địa chính trị như hiện nay đang thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo.

Ông Chandan Singh, Tổng Giám đốc Hitachi Energy Việt Nam, chia sẻ tại hội thảo.

Trong đó, điện khí hóa giữ vai trò then chốt giúp xây dựng một hệ thống năng lượng ổn định, bền vững và sẵn sàng cho tương lai.

Phân tích những yếu tố tại Việt Nam, ông Chandan Singh cho rằng tiến trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Quá trình này được thúc đẩy bởi sự mở rộng nhanh của các nguồn năng lượng tái tạo và nhu cầu xây dựng một hệ thống lưới điện vững chắc hơn.

“Không thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 nếu không điện khí hóa việc sản xuất năng lượng cùng với mạng lưới giao thông vận tải và công nghiệp. Hiện nay tại Việt Nam, phần lớn đường sắt vẫn đang sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nhưng tất cả các dự án đầy tham vọng của chính phủ Việt Nam như: xây dựng đường sắt cao tốc, mở rộng thêm các tuyến tàu điện ngầm tại Hà Nội và TP.HCM… đều sẽ được cung cấp năng lượng bằng điện”, ông Chandan Singh cho hay.

Tại hội thảo, các diễn giả còn chia sẻ nhiều góc nhìn quan trọng định hình tương lai năng lượng Việt Nam. Trong đó có giải pháp năng lượng hiệu quả và bền vững cho trung tâm dữ liệu.

Đặc biệt là yếu tố xây dựng hạ tầng như các trạm biến áp kỹ thuật số và hệ thống lưu trữ năng lượng pin - điều cần thiết để cho phép truyền tải điện xanh mà không ảnh hưởng đến độ tin cậy của điện năng.