Danh sách 20 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có 20 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử đại biểu Quốc hội.

Trong 20 nhân sự này, 12 người lần đầu ứng cử và 8 người có kinh nghiệm tham gia Quốc hội.

STT Họ và tên Chức danh Lần đầu là đại biểu Quốc hội Có kinh nghiệm tham gia Quốc hội 1 Nguyễn Duy Ngọc Bí thư Thành ủy Hà Nội x 2 Trần Lưu Quang Bí thư Thành ủy TP.HCM x 3 Lê Ngọc Quang Bí thư Thành ủy Đà Nẵng x 4 Lê Quang Tùng Bí thư Thành ủy Cần Thơ x 5 Nguyễn Đình Trung Bí thư Thành ủy Huế x 6 Nguyễn Tiến Hải Bí thư Tỉnh ủy An Giang x 7 Nguyễn Hồ Hải Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau x 8 Lương Nguyễn Minh Triết Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk x 9 Trần Tiến Dũng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên x 10 Vũ Hồng Văn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai x 11 Nguyễn Duy Lâm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh x 12 Nguyễn Hữu Nghĩa Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên x 13 Nghiêm Xuân Thành Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa x 14 Y Thanh Hà Niê Kđăm Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng x 15 Nguyễn Khắc Thận Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 16 Phạm Đại Dương Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ x 17 Quản Minh Cường Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh x 18 Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Tỉnh ủy Sơn La x 19 Nguyễn Doãn Anh Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa x 20 Trần Văn Lâu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long x

