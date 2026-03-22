Danh sách 20 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

22/03/2026 Chính trị
Theo danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử do Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố, có 20 Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trúng cử đại biểu Quốc hội.
Trong 20 nhân sự này, 12 người lần đầu ứng cử và 8 người có kinh nghiệm tham gia Quốc hội.
|STT
|Họ và tên
|Chức danh
|Lần đầu là đại biểu Quốc hội
|Có kinh nghiệm tham gia Quốc hội
|1
|Nguyễn Duy Ngọc
|Bí thư Thành ủy Hà Nội
|x
|2
|Trần Lưu Quang
|Bí thư Thành ủy TP.HCM
|x
|3
|Lê Ngọc Quang
|Bí thư Thành ủy Đà Nẵng
|x
|4
|Lê Quang Tùng
|Bí thư Thành ủy Cần Thơ
|x
|5
|Nguyễn Đình Trung
|Bí thư Thành ủy Huế
|x
|6
|Nguyễn Tiến Hải
|Bí thư Tỉnh ủy An Giang
|x
|7
|Nguyễn Hồ Hải
|Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
|x
|8
|Lương Nguyễn Minh Triết
|Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
|x
|9
|Trần Tiến Dũng
|Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên
|x
|10
|Vũ Hồng Văn
|Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
|x
|11
|Nguyễn Duy Lâm
|Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh
|x
|12
|Nguyễn Hữu Nghĩa
|Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
|x
|13
|Nghiêm Xuân Thành
|Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
|x
|14
|Y Thanh Hà Niê Kđăm
|Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng
|x
|15
|Nguyễn Khắc Thận
|Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
|16
|Phạm Đại Dương
|Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ
|x
|17
|Quản Minh Cường
|Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
|x
|18
|Hoàng Văn Nghiệm
|Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
|x
|19
|Nguyễn Doãn Anh
|Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa
|x
|20
|Trần Văn Lâu
|Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long
|x
