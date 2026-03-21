Danh sách 19 người trúng cử đại biểu quốc Quốc hội khóa XVI tại TP Hải Phòng

(VTC News) -

Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã ban hành nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách được công bố, TP Hải Phòng có 19 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong số 19 người trúng cứ, có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng trúng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hải Phòng.

2 Ủy viên Trung ương Đảng trúng cử gồm: Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng nằm trong danh sách ĐBQH khoá XVI.

Chi tiết danh sách 19 người trúng cử đại biểu quốc Quốc hội khóa XVI tại TP Hải Phòng:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nghề nghiệp, chức vụ

Quê quán

1

Lê Ngọc Châu

26/01/1972

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội

2

Phạm Thuý Chinh

15/01/1970

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - ASEAN.

Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai

3

Trần Thị Hải Hà 

01/11/1978

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

Xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng

4

Bùi Xuân Hải 

28/02/1972

Nam

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng

Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội

5

Lê Mạnh Hùng 

24/10/1973

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương

Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên

6

Lê Minh Hưng 

11/12/1970

Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh

7

Nguyễn Thị Việt Nga 

29/09/1976

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

Xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng

8

Đôn Tuấn Phong 

27/07/1970

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội

Xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội

9

Trần Lan Phương 

06/11/1975

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

10

Nguyễn Ngọc Sơn 

25/05/1975

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus.

Xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng.

11

Tô Đình Sơn 

19/10/1972

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng

Phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng

12

Lã Thanh Tân 

02/10/1967

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng

13

Bùi Trung Thành 

10/10/1976

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng; Đại tá, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng

Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng

14

Nguyễn Thị Mai Thoa 

05/07/1974

Nữ

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương

Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.

15

Vũ Văn Tiến 

06/10/1982

Nam

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng

16

Nguyễn Thành Trung 

29/02/1976

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng

Phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng

17

Hoàng Văn Tuyên 

16/03/1975

Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn

18

Lê Trí Vũ 

07/10/1978

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng

Phường Hồng An, thành phố Hải Phòng

19

Phạm Thu Xanh 

20/10/1965

Nữ

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng điều hành hệ thống các bệnh viện và phòng khám Tổng công ty Hàng Kênh - CTCP; Bí thư Đảng bộ bộ phận Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng

Xã An Phú, thành phố Hải Phòng
Minh Khang
