Theo danh sách được công bố, TP Hải Phòng có 19 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Trong số 19 người trúng cứ, có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
2 Ủy viên Trung ương Đảng trúng cử gồm: Ông Lê Ngọc Châu - Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và ông Lê Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công thương.
Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cũng nằm trong danh sách ĐBQH khoá XVI.
Chi tiết danh sách 19 người trúng cử đại biểu quốc Quốc hội khóa XVI tại TP Hải Phòng:
|
STT
|
Họ và tên
|
Ngày sinh
|
Giới tính
|
Nghề nghiệp, chức vụ
|
Quê quán
|
1
|
Lê Ngọc Châu
|
26/01/1972
|
Nam
|
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
|
Xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội
|
2
|
Phạm Thuý Chinh
|
15/01/1970
|
Nữ
|
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - ASEAN.
|
Phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai
|
3
|
Trần Thị Hải Hà
|
01/11/1978
|
Nữ
|
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng
|
Xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng
|
4
|
Bùi Xuân Hải
|
28/02/1972
|
Nam
|
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng
|
Xã Bình Minh, thành phố Hà Nội
|
5
|
Lê Mạnh Hùng
|
24/10/1973
|
Nam
|
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương
|
Xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên
|
6
|
Lê Minh Hưng
|
11/12/1970
|
Nam
|
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
|
Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh
|
7
|
Nguyễn Thị Việt Nga
|
29/09/1976
|
Nữ
|
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng; Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội
|
Xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng
|
8
|
Đôn Tuấn Phong
|
27/07/1970
|
Nam
|
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội
|
Xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội
|
9
|
Trần Lan Phương
|
06/11/1975
|
Nữ
|
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
|
Phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
|
10
|
Nguyễn Ngọc Sơn
|
25/05/1975
|
Nam
|
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus.
|
Xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng.
|
11
|
Tô Đình Sơn
|
19/10/1972
|
Nam
|
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cảng Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Văn phòng Công đoàn; Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
|
Phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng
|
12
|
Lã Thanh Tân
|
02/10/1967
|
Nam
|
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng; Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
|
Xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng
|
13
|
Bùi Trung Thành
|
10/10/1976
|
Nam
|
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an thành phố Hải Phòng; Đại tá, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng
|
Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng
|
14
|
Nguyễn Thị Mai Thoa
|
05/07/1974
|
Nữ
|
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Bỉ; Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương
|
Xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.
|
15
|
Vũ Văn Tiến
|
06/10/1982
|
Nam
|
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Trung ương Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
|
Xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng
|
16
|
Nguyễn Thành Trung
|
29/02/1976
|
Nam
|
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Hải Phòng
|
Phường Trần Liễu, thành phố Hải Phòng
|
17
|
Hoàng Văn Tuyên
|
16/03/1975
|
Nam
|
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách, Bộ Dân tộc và Tôn giáo
|
Xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn
|
18
|
Lê Trí Vũ
|
07/10/1978
|
Nam
|
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng
|
Phường Hồng An, thành phố Hải Phòng
|
19
|
Phạm Thu Xanh
|
20/10/1965
|
Nữ
|
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch hội đồng điều hành hệ thống các bệnh viện và phòng khám Tổng công ty Hàng Kênh - CTCP; Bí thư Đảng bộ bộ phận Bệnh viện, Giám đốc Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng
|
Xã An Phú, thành phố Hải Phòng