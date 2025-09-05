Dân đua nhau đóng bè nuôi hàu, xâm lấn luồng đường thủy ở Quảng Ninh

(VTC News) -

Xuất phát từ khu vực Hòn Gai di chuyển ra vùng biển thuộc phường Hà An và Tuần Châu (tỉnh Quảng Ninh), phóng viên Báo Điện tử VTC News ghi nhận hàng trăm bè nuôi hàu phủ kín mặt biển, thậm chí có nơi lấn vào luồng đường thủy và hệ thống phao báo hiệu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Điển hình như tại Km10 luồng Cái Tắt, khu vực giáp ranh giữa phường Hà An và Tuần Châu, chỉ trong phạm vi chưa đầy 1km đã xuất hiện hàng chục lồng bè nuôi trồng thủy sản xâm phạm hành lang an toàn của luồng giao thông thủy.

Tình trạng người dân nuôi hàu tự phát với mật độ lồng bè dày đặc tại vùng biển thuộc phường Hà An và Tuần Châu đang trở thành vấn đề nhức nhối.

Thậm chí có những lồng bè xâm lấn vào giữa lòng luồng, gây cản trở việc lưu thông của các phương tiện. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nhiều vị trí khác ở luồng Cái Tắt và Sông Hốt với chiều dài 3-5km.

Ông Vũ Hồng Văn, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ thương mại nuôi trồng thủy sản Hải Yến cho biết, trước kia số lượng hợp tác xã làm về nuôi biển tại khu vực chỉ khoảng 35 đơn vị, nhưng hiện nay lên đến 75-80 hợp tác xã. Mật độ bè nuôi hàu hiện nay dày hơn cả thời điểm trước bão Yagi dẫn tới tình trạng mâu thuẫn giữa các hộ khi chèn lấn vào vùng nuôi của nhau.

Theo ông Văn, nguyên nhân có thể do nhiều người truyền tai nhau "nuôi hàu được lắm” nên mọi người đua nhau làm. Khi đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đóng một bè, họ buộc phải bám trụ, dù biết mật độ nuôi dày khiến hàu chậm lớn, thời gian nuôi kéo dài và rủi ro thiên tai cũng cao hơn.

“Để đóng một bè hàu sẽ tốn khoảng 250 triệu đồng, thời điểm mật độ còn vừa phải thì người nuôi chỉ mất khoảng 12 tháng là có thể thu hoạch nhưng hiện nay do mật độ dày nên phải kéo dài đến 24 tháng mới có thể thu hoạch”, ông Văn thở dài.

Ông Trần Văn Đức, thuyền viên tàu vận tải tuyến Hải Phòng - Quảng Ninh, cho hay lồng bè nuôi thủy sản lấn chiếm hành lang đường thủy khiến việc điều khiển phương tiện rất khó khăn. Không ít trường hợp, người lái tàu buộc phải chấp nhận bồi thường hàng chục triệu đồng khi va chạm vào các lồng nuôi để “cho yên chuyện”.

“Một chuyến lái thuê tiền công được khoảng 5 triệu đồng, không may xảy ra va chạm coi như mất cả nửa năm tiền công. Những ngày thời tiết bình thường thì chúng tôi vẫn có thể cố gắng lựa điều khiển qua khu vực, nhưng những ngày mù trời, biển động, gió lớn thì rất khó để tránh va quệt, nhất là những khi tìm nơi neo đậu tránh trú bão”, ông Đức chia sẻ.

Những tàu đánh cá trên vùng biển Quảng Ninh mỗi khi ra khơi hoặc trở về sẽ phải luồn lách, lựa di chuyển nhằm tránh va chạm phải lồng bè của người dân.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Thái, làm nghề thuyền chài trên vùng biển Quảng Ninh, chia sẻ, lồng bè xâm lấn luồng hàng hải khiến việc tàu thuyền ra khơi đánh bắt gặp nhiều trở ngại. Tàu phải luồn lách tốn thời gian, thậm chí có lúc chân vịt bị mắc vào dây neo giữ ô lồng, dẫn đến hư hỏng, cong vênh.

Thực tế đã có những tình huống mâu thuẫn phát sinh giữa chủ lồng bè và đội ngũ thuyền trưởng, thuyền viên trên các phương tiện đường thủy do xảy ra va chạm giữa phương tiện thủy với lồng bè xâm phạm luồng tuyến.

Trước tình trạng lồng bè nuôi trồng thủy sản xâm lấn hành lang an toàn giao thông luồng đường thủy, ông Ngô Mạnh Hà, Trạm trưởng Trạm Quản lý Sông Hốt - Cái Tắt (Công ty CP Quản lý đường thủy Quảng Ninh) cho biết, ngoài việc tuyên truyền, đề nghị người nuôi di chuyển lồng bè ra vị trí an toàn, đơn vị cũng kiến nghị chính quyền địa phương phối hợp xử lý dứt điểm.

Tuy nhiên, khi có lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đi nhắc nhở thì họ di chuyển lồng bè ra khỏi phạm vi an toàn luồng, một thời gian ngắn sau đó lại tái diễn vi phạm.

Những ô lồng được di chuyển đến vị trí không vi phạm luồng đường thủy mỗi khi cơ quan chức năng đi kiểm tra.

Để xử lý dứt điểm tình trạng này, Sở Xây dựng Quảng Ninh giao phòng ban chuyên môn phối hợp rà soát, tổng hợp các vị trí hành lang an toàn giao thông luồng đường thủy nội địa bị xâm phạm để báo cáo lãnh đạo Sở và thông tin với các ngành chức năng, chính quyền các xã, phường xảy ra vi phạm.

Thời gian tới, bên cạnh việc cùng chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân nuôi hàu đúng vị trí đã được quy hoạch, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.