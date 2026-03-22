Đại tướng Phan Văn Giang và các tướng Quân đội trúng cử ĐBQH khoá XVI

Ngày 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết về công bố kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Danh sách các tướng Quân đội trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI:

STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Nơi trúng cử 1 Đại tướng Phan Văn Giang 1960 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Nguyên 2 Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa 1962 Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Tây Ninh 3 Đại tướng Nguyễn Tân Cương 1966 Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đồng Tháp 4 Thượng tướng Lê Đức Thái 1967 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thanh Hóa 5 Thượng tướng Bế Xuân Trường 1957 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Cao Bằng 6 Thiếu tướng Lưu Nam Tiến 1975 Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Hà Nội 7 Trung tướng Tào Đức Thắng 1973 Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội TP.HCM 8 Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung 1976 Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM TP.HCM 9 Trung tướng Dương Văn Thăng 1969 Phó Chánh án TAND Tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương TP.HCM 10 Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon 1971 Phó Chính ủy Quân khu 9 Đồng Tháp 11 Thiếu tướng Trần Minh Trọng 1973 Phó Chính ủy quân khu 5 Gia Lai 12 Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn 1972 Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Khánh Hòa 13 Thiếu tướng Vũ Đại Dương 1973 Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân Khánh Hòa 14 Thiếu tướng Nguyễn Văn Lịch 1975 Phó Tư lệnh Quân khu 1 Lạng Sơn 15 Thiếu tướng Ngô Nam Cường 1974 Phó Tư lệnh Quân khu 4 Nghệ An 16 Thiếu tướng Lương Đình Hưng 1971 Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Nghệ An 17 Thiếu tướng Tô Thành Quyết 1972 Phó Tư lệnh Quân khu 3 Ninh Bình 18 Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng 1973 Phó Tư lệnh Quân khu 2 Phú Thọ 19 Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà 1972 Phó Tư lệnh Quân khu 4 Quảng Trị 20 Thiếu tướng Võ Tiến Nghị 1976 Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

