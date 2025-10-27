Đại sứ Canada: Kỹ năng số là tấm khiên chống bẫy lừa đảo online

(VTC News) -

Sự kiện “ThinkB4UClick " (Nghĩ trước khi nhấp chuột) do Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) phối hợp cùng Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức ngày 27/10 tại Hà Nội tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc nâng cao kỹ năng số cho thanh niên, giúp họ tự bảo vệ mình trước các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel nhấn mạnh, kỹ năng số không còn là đặc quyền mà là “tấm khiên bảo vệ” của người trẻ, giúp họ biết tư duy phản biện, tự bảo vệ mình và sử dụng tiếng nói của mình vì những giá trị tích cực. Ông cho rằng khi hơn 50% các vụ mua bán người hiện nay diễn ra trên không gian mạng, trang bị năng lực số cho giới trẻ chính là “ranh giới giữa an toàn và bị bóc lột”.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel phát biểu tại sự kiện "ThinkB4UClick”. (Ảnh: IOM)

Chương trình quy tụ gần 300 đại biểu, gồm sinh viên, chuyên gia công nghệ số và thành viên Mạng lưới Thanh niên IOM, tập trung thảo luận về các chiêu lừa tuyển dụng xuyên biên giới, cách nhận diện và bảo vệ bản thân trước tội phạm mua bán người qua Internet.

Báo cáo thực trạng nạn mua bán người vào các tổ hợp lừa đảo trực tuyến tại Đông Nam Á của IOM cho biết, số nạn nhân bị mua bán trong các tổ hợp lừa đảo trực tuyến ở khu vực này tăng gấp 3 lần trong vòng 3 năm, từ 296 ca năm 2022 lên 1.093 ca năm 2025; hơn một nửa trong số đó là người trẻ có trình độ cao đẳng, đại học.

Bà Kendra Rinas, Trưởng Phái đoàn IOM tại Việt Nam, nhận định: "Ngày nay, mua bán người không chỉ xảy ra qua tiếp xúc trực tiếp - mà ngày càng phổ biến và tinh vi trên không gian mạng. Với 22 triệu thanh niên Việt Nam thường xuyên kết nối trực tuyến, việc trang bị khả năng tư duy phản biện, năng lực tự bảo vệ mình trên không gian mạng và lên tiếng nâng cao nhận thức về bóc lột sức lao động là một trong những cách hiệu quả nhất để phòng, chống mua bán người".

Trong phần chia sẻ tại chương trình, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Giám đốc Doanh nghiệp Xã hội Chống lừa đảo, cảnh báo về xu hướng lừa đảo mới gắn với trí tuệ nhân tạo (AI). Ông cho biết, ngày càng nhiều đối tượng lợi dụng công nghệ để giả mạo cơ quan chức năng, người thân hoặc tổ chức uy tín nhằm thao túng tâm lý, thực hiện các vụ “bắt cóc trực tuyến”, tống tiền hoặc phát tán hình ảnh nhạy cảm.

Ông nhận định, hậu quả không chỉ là thiệt hại về tài chính mà còn gây tổn thương tinh thần, xói mòn niềm tin và khiến nạn nhân dễ rơi vào khủng hoảng.

Bên cạnh đó, ông Hiếu cho rằng dữ liệu cá nhân ngày nay là “tài sản số” dễ bị lợi dụng nhất. Việc chia sẻ công khai quá nhiều thông tin như địa điểm học tập, thành tích hay hình ảnh gia đình có thể giúp tội phạm đoán được mức sống, mối quan hệ và nhắm mục tiêu tấn công.

Vì vậy, cần giúp người trẻ nhận thức rõ giá trị của thông tin cá nhân và biết cách bảo mật chúng, bao gồm việc cài đặt quyền riêng tư và chỉ chia sẻ nội dung cần thiết với đối tượng đáng tin cậy.

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) trao đổi với sinh viên về các chiêu lừa tuyển dụng xuyên biên giới, cách nhận diện và bảo vệ bản thân trước tội phạm mua bán người qua Internet. (Ảnh: IOM)

Sau chương trình, các học viên sẽ triển khai chiến dịch truyền thông số trên Facebook, TikTok, Zalo và Instagram, lan tỏa thông điệp “Nghĩ trước khi nhấp chuột”, kêu gọi giới trẻ kiểm chứng thông tin, cảnh giác với bài tuyển dụng giả và sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm.

Chương trình tập huấn nâng cao "ThinkB4UClick" với chủ đề "Nhận diện dấu hiệu - An toàn trên môi trường số" được tổ chức một ngày sau khi 72 quốc gia ký kết tham gia Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Trả lời phỏng vấn Báo điện tử VTC News, Đại sứ Canada tại Việt Nam nhấn mạnh Canada hoàn toàn ủng hộ Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng do Việt Nam đăng cai tổ chức Lễ mở ký.

"Canada đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc quy tụ các quốc gia cùng ký kết Công ước Hà Nội", Đại sứ khẳng định. "Đó là một thành tựu tuyệt vời, thể hiện đóng góp quan trọng của Việt Nam trong việc củng cố pháp quyền trên phạm vi quốc tế và thúc đẩy hợp tác hoàn cầu nhằm ứng phó với các mối đe doạ từ tội phạm mạng".