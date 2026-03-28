Cú 'quay xe' của điều tra viên trong vụ nữ sinh ở Vĩnh Long bị tông tử vong

Hiện Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang mở rộng điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, quy định tại khoản 2 Điều 369 Bộ luật hình sự xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ).

Trong diễn biến mới nhất, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Việt (nguyên Thượng tá, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT) và Nguyễn Quốc Khanh (nguyên Đại uý, nguyên Điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) về tội danh nêu trên.

Đây là vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra sáng 4/9/2024 tại Km08, tỉnh lộ 901, ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (cũ) khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong. Từ vụ TNGT này đã dẫn đến 2 vụ án khác gây xôn xao dư luận.

Thời điểm xảy ra vụ TNGT nêu trên, cựu Đại úy Nguyễn Quốc Khanh - thuộc Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Trà Ôn (cũ) là điều tra viên chính. Còn cựu Thượng tá Lê Quốc Việt là Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý.

Công an huyện Trà Ôn (cũ) dựng lại hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Khẳng định ban đầu: Lỗi hoàn toàn do tài xế xe tải

Được biết, khi TNGT vừa xảy ra trong sáng 4/9/2024, Đội CSGT-TT, Công an huyện Trà Ôn (cũ) là đơn vị có mặt đầu tiên để xử lý, ghi nhận hiện trường. Các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an huyện cũng có mặt để điều tra.

Đại úy Nguyễn Quốc Khanh đã tham gia từ đầu với vai trò điều tra viên trong vụ án TNGT.

Trong một bản kết luận của Đội CSGT-TT vào ngày 14/9/2024, tức sau 10 ngày xảy ra vụ TNGT đã đề cập về nguyên nhân và lỗi trong vụ tai nạn.

Cụ thể, Đội CSGT-TT xác định, tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, quê Trà Vinh) điều khiển xe tải mang BKS 84C–102.77 “vượt xe không đảm bảo an toàn”, quy định tại khoản 2, Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Bên cạnh đó, văn bản xác định nữ sinh Trân điều khiển xe đạp điện "không chú ý quan sát" quy định tại khoản 23, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ 2008.

Ông Hồ Trung Sô (nhân chứng đầu tiên, người cùng tài xế xe tải đưa nữ sinh Trân đi cấp cứu) đang chia sẻ lại sự việc. (Ảnh: Đàm Đệ)

Theo thông tin phóng viên thu thập được, sau khi vụ TNGT xảy ra, đại diện các đơn vị gồm: Đội CSGT-TT, Đội Điều tra tổng hợp (cùng thuộc Công an huyện Trà Ôn) và Kiểm sát viên của VKSND huyện Trà Ôn đã tổ chức cuộc họp.

Tại cuộc họp này, Đại úy Khanh nêu quan điểm, tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung vi phạm khoản 2, Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 có lỗi hoàn toàn trong vụ tai nạn. Còn nữ sinh Trân vi phạm khoản 23, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ 2008 nhưng chỉ là lỗi vi phạm hành chính.

Điều tra viên bất ngờ thay đổi quan điểm

Thế nhưng giai đoạn sau đó, Đại úy Nguyễn Quốc Khanh - điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) bất ngờ thay đổi quan điểm, cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do nữ sinh Trân điều khiển xe đạp điện không chú ý quan sát. Còn tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung có lỗi vi phạm hành chính, không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ TNGT.

Trong khi, các cơ quan tố tụng gồm VKSND, TAND huyện vẫn bảo lưu quan điểm rằng, tài xế Trung vượt xe không đảm bảo an toàn là lỗi hoàn toàn. Nữ sinh Trân không chú ý quan sát là lỗi vi phạm hành chính.

Do ngành chức năng huyện Trà Ôn không thống nhất quan điểm nên cơ quan CSĐT Công an huyện đã báo cáo xin ý kiến liên ngành tỉnh.

Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Vĩnh Long đã kết hợp với VKSND tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường, tài liệu, chứng cứ… Quan điểm của Phòng PC01 xác định lỗi chính gây ra vụ TNGT là do bé Trân điều khiển xe đạp điện không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước liền kề.

Ngày 23/12/2024, Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Long có văn bản phúc đáp gửi Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) thông báo quan điểm của liên ngành Cơ quan CSĐT Công an tỉnh và VKSND tỉnh về vụ việc trên.

Từ cơ sở trên, ngày 26/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) ra quyết định 760 ký bởi Thượng tá Nguyễn Hoàng Văn (Trưởng Công an huyện) về việc không khởi tố vụ án hình sự với lý do "người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Khi ông Nguyễn Vĩnh Phúc (43 tuổi, là cha của nữ sinh Trân) có khiếu nại thì ngày 17/1/2025, VKSND huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 760 nói trên của cơ quan CSĐT Công an huyện.

Ngày 23/1/2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn (cũ) tiếp tục ra quyết định 73 về việc không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội".

Cục điều tra hình sự VKSND đã khởi tố, bắt tạm giam 2 cựu cán bộ công an liên quan đến tiến trình điều tra, xử lý vụ TNGT khiến nữ sinh 14 tuổi tử vong. (Ảnh: Đàm Đệ)

Quá trình sau đó, gia đình nữ sinh Trân khiếu nại kéo dài nhiều tháng trời đều bị bác đơn. Kết cục, sáng 28/4/2025 tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, cha của nữ sinh Trân - ông Nguyễn Vĩnh Phúc - đã dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung rồi tự sát gây xôn xao dư luận.

Ngay sau vụ nổ súng gây rúng động, nhiều cơ quan, trong đó có Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Long cũ, Viện KSND tối cao... đã vào cuộc làm rõ lại vụ TNGT.

Ngày 7/5/2025, CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra lại toàn bộ vụ TNGT liên quan đến cái chết của nữ sinh Trân.

Ngày 26/6/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh với tài xế Bảo Trung. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, bị can Trung mắc bệnh tâm thần, làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, do đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Đến nay, theo Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao, quá trình điều tra, xử lý vụ TNGT đã có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi “vượt xe không đảm bảo an toàn”, là lỗi chính gây ra vụ TNGT nhưng Lê Quốc Việt, Nguyễn Quốc Khanh đã có những hành vi vi phạm pháp luật, nhằm mục đích không xử lý hình sự Nguyễn Văn Bảo Trung.

Cụ thể, cựu Đại uý Nguyễn Quốc Khanh đã "quay xe" thay đổi quan điểm như nói trên. Còn cựu Thượng tá Lê Quốc Việt trong khi chỉ đạo điều tra vụ TNGT đã ký vào một số văn bản tố tụng, trong đó có thông báo kết luận giám định về nguyên nhân tử vong của nữ sinh Trân, thông báo ngày 12/9/2024 về không khởi tố vụ án hình sự do "người thực hiện hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đã chết".

Hiện Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đang tiếp tục làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cán bộ của các cơ quan tố tụng có liên quan đến vụ án.