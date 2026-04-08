Công trình hơn 185 tỷ làm gần 1 thập kỷ không xong, thành nơi chăn thả bò

Sau gần 10 năm triển khai, công trình kè và khu dân cư Nam Sông Vệ ở Quảng Ngãi vẫn chìm trong dang dở, khu đất "mọc" lên dự án trở thành nơi chăn thả bò.

Dự án kè và khu dân cư Nam Sông Vệ (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt, khởi công xây dựng năm 2017 với mục tiêu bảo vệ quỹ đất ven sông, phòng chống sạt lở, đảm bảo an toàn và tổ chức ổn định dân cư, góp phần phát triển lâu dài đô thị. 

Dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (Công ty QISC) làm chủ đầu tư, có quy mô gần 21 ha, tổng số vốn hơn 185 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện giai đoạn 2017-2019, sau đó điều chỉnh kéo dài đến năm 2023. 

Dự án bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, cấp nước; tuyến kè dài hơn 1.155,5 m và khu chợ diện tích khoảng 4.490 m².

Sau nhiều năm triển khai, đến nay dự án vẫn chìm trong dang dở, khiến quỹ đất ven sông và khu tái định cư chưa thể phát huy hiệu quả.

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều hạng mục thi công dang dở, cỏ dại mọc um tùm, hệ thống thoát nước hư hỏng, vật liệu xây dựng bị bỏ ngổn ngang. Một số khu vực bị người dân tận dụng để chăn thả bò hoặc canh tác tạm thời, làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến quy hoạch chung.

Ông Bùi Văn Tuyến, trú thôn 3, xã Long Phụng, nói: “Dự án khởi công đã lâu nhưng người dân chờ hoài vẫn chưa thấy về đích. Thấy đất bỏ hoang rất lãng phí nên chúng tôi mới tận dụng để trồng rau".

 Được biết, dự án kè và khu dân cư Nam Sông Vệ cần bồi thường, giải phóng mặt bằng cho 272 hộ gia đình, cá nhân và 1 tổ chức, với tổng diện tích gần 21 ha.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, dự án ban đầu do QISC làm chủ đầu tư, triển khai từ năm 2018 đến tháng 10/2020. Sau đó, dự án được bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận nhưng chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công.

Đến tháng 3/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận lại vai trò chủ đầu tư, tiến hành rà soát toàn bộ các tồn tại. Hiện các gói thầu xây lắp mới đạt khoảng 47% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn khi vẫn còn 42 thửa đất với diện tích khoảng 1,8 ha chưa được khảo sát, kiểm kê; 15 hộ dân đã được lên phương án bồi thường chưa nhận tiền bồi thường, chưa bàn giao hơn 1,33 ha mặt bằng. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh quy hoạch và phát sinh hạng mục cũng ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, cho biết: “Trung tâm cùng các sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục. Chúng tôi mong lãnh đạo tỉnh và các cơ quan liên quan hỗ trợ tháo gỡ các tồn tại cũ để dự án sớm hoàn thiện”.

Thanh Ba
