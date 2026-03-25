Công nghệ 25/3: iOS 26.4 ra mắt với emoji mới, OpenAI Sora dừng hoạt động

(VTC News) -

iOS 26.4 ra mắt với Playlist Playground và emoji mới

Apple vừa phát hành iOS và iPadOS 26.4 với nhiều tính năng đáng chú ý cho một bản cập nhật nhỏ. Điểm nổi bật là Playlist Playground, công cụ tạo danh sách nhạc bằng AI. Người dùng chỉ cần nhập gợi ý về tâm trạng, hoạt động hay cảm xúc, hệ thống sẽ tự động tạo playlist phù hợp.

iPhone với bản cập nhật iOS 26.4, mang đến trải nghiệm âm nhạc thông minh và bộ emoji đa dạng hơn. (Nguồn: Engadget)

Ngoài ra, bản cập nhật bổ sung widget âm nhạc nền ngay trên màn hình chính, giúp truy cập nhanh các âm thanh thư giãn, tập trung hay hỗ trợ giấc ngủ. Apple Music cũng được tích hợp với Bandsintown, hiển thị lịch các buổi hòa nhạc sắp diễn ra tại địa phương.

iOS 26.4 còn mang đến loạt emoji mới như Bigfoot, đám mây đánh nhau, trombone, rương kho báu, orca và vũ công ballet. Bên cạnh đó, Apple đã khắc phục một số lỗi như bàn phím gõ nhanh bị sai và bổ sung tùy chọn "Reduce Bright Effects" để giảm hiện tượng Liquid Glass gây khó chịu.

OpenAI ngừng dịch vụ tạo video Sora

OpenAI vừa thông báo sẽ đóng cửa Sora, ứng dụng tạo video bằng AI từng gây tiếng vang khi ra mắt năm 2024. Công ty cho biết quyết định này nhằm tập trung tài nguyên tính toán cho các sản phẩm cốt lõi như tạo văn bản, mã hóa và lập luận, trong bối cảnh chuẩn bị IPO.

Sora Watermark xuất hiện trong một video do công cụ này tạo ra. (Nguồn: CNET)

Sora từng nhanh chóng trở thành ứng dụng phổ biến trên App Store, cho phép người dùng tạo video sống động từ văn bản. Tuy nhiên, công nghệ này cũng gây tranh cãi về vấn đề bản quyền, nguy cơ deepfake và tác động đến lao động sáng tạo. Thậm chí, thỏa thuận hợp tác trị giá 1 tỷ USD với Disney đã bị hủy bỏ sau thông báo ngừng dịch vụ.

Theo các chuyên gia, việc rút lui khỏi mảng video cho thấy OpenAI đang điều chỉnh chiến lược, tránh mở rộng quá nhiều lĩnh vực cùng lúc. Công ty sẽ tái phân bổ chip và nguồn lực sang các sản phẩm khác, nhằm tối ưu hiệu quả và duy trì lợi thế cạnh tranh.

HTC tái hiện lâu đài Osaka bằng thực tế ảo

HTC vừa công bố dự án trải nghiệm lâu đài Osaka trong không gian thực tế ảo, hợp tác cùng NHK, NHK Promotions và NTT Docomo Studio & Live. Dự án mang tên "Samurai’s Dream: The Ghosts of Osaka Castle", kết hợp công nghệ XR với câu chuyện lịch sử để đưa người dùng trở lại thời kỳ Chiến Quốc Nhật Bản.

Lâu đài Osaka trong không gian thực tế ảo trên nền tảng Viverse. (Nguồn: HTC)

Được xây dựng trên nền tảng Viverse, trải nghiệm này cho phép người dùng di chuyển tự do trong mô phỏng lâu đài của Toyotomi Hideyoshi. Công nghệ định vị chính xác và hình ảnh chân thực giúp tái hiện không gian lịch sử một cách sống động, đồng thời mở ra hướng đi mới cho giải trí nhập vai.

HTC nhấn mạnh đây là lần hợp tác quốc tế đầu tiên với các đối tác Nhật Bản, kết hợp nghiên cứu lịch sử của NHK với công nghệ của hãng. Theo đại diện HTC, xu hướng giải trí đang chuyển từ "xem nội dung" sang "bước vào câu chuyện", và công ty sẽ tiếp tục mở rộng trải nghiệm này ra nhiều thị trường.