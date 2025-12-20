Công nghệ 20/12: Sự cố vệ tinh Starlink, Safari có bản cập nhật mới

(VTC News) -

Vệ tinh Starlink gặp sự cố trên quỹ đạo

SpaceX cho biết một vệ tinh Starlink đã mất kiểm soát sau khi gặp sự cố bất thường. Vệ tinh này được phóng ngày 1/12 bằng tên lửa Falcon 9 cùng 28 vệ tinh khác.

Theo báo cáo, vệ tinh đột ngột mất liên lạc, giảm độ cao, có hiện tượng “xả khí từ bình nhiên liệu” và xuất hiện nhiều mảnh nhỏ bay quanh. Những dấu hiệu này cho thấy vệ tinh có thể đã xảy ra một vụ nổ.

Ngày 1/12, tên lửa Falcon 9 đã phóng 29 vệ tinh Starlink lên quỹ đạo Trái đất. (Nguồn: SpaceX)

Công ty theo dõi không gian Leo Labs nhận định sự cố nhiều khả năng bắt nguồn từ “nguồn năng lượng nội bộ” chứ không phải va chạm. Radar của họ phát hiện hàng chục vật thể nhỏ quanh vệ tinh sau sự cố.

SpaceX khẳng định vệ tinh sẽ cháy rụi trong khí quyển trong vài tuần tới và không gây nguy hiểm cho phi hành đoàn ISS. Tuy nhiên, sự cố diễn ra trong khu vực quỹ đạo thấp (418 km) vốn đang ngày càng đông đúc với hơn 24.000 vật thể.

Apple nâng cấp hiệu năng và sửa lỗi Safari

Apple vừa tung bản cập nhật mới cho Safari Technology Preview, trình duyệt thử nghiệm được giới thiệu từ năm 2016 nhằm cho phép người dùng và nhà phát triển trải nghiệm trước các tính năng dự kiến sẽ xuất hiện trong Safari chính thức.

Phiên bản Safari Technology Preview 234 lần này tập trung vào sửa lỗi và cải thiện hiệu năng. Các lĩnh vực được nâng cấp gồm Animations, CSS, HTML, JavaScript, MathML, Media, SVG, Web API, Web Authentication, Web Inspector và WebRTC.

Safari Technology Preview có thể chạy song song với Safari thông thường. Dù được thiết kế chủ yếu cho nhà phát triển, nhưng bất kỳ ai cũng có thể tải về mà không cần tài khoản developer. Apple kỳ vọng thông qua công cụ này sẽ nhận được phản hồi để cải thiện quá trình phát triển trình duyệt.

Chip mới của Trung Quốc giúp giảm mạnh điện năng 30%

Các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Jiufengshan (Hồ Bắc, Trung Quốc) vừa công bố một mô-đun nguồn mới làm từ gallium nitride (GaN). Đây là loại bán dẫn thế hệ thứ ba, vượt trội hơn silicon truyền thống trong việc giảm tổn hao điện năng và chi phí sản xuất.

Theo nhóm nghiên cứu do Li Sichao dẫn đầu, mô-đun này có thể giảm tổn thất điện năng tới 30%, đồng thời thu nhỏ kích thước mô-đun tương ứng. Đặc biệt, chi phí sản xuất được cắt giảm một nửa, mở ra khả năng ứng dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.

Ông Li Sichao cầm một mô-đun nguồn gallium nitride. (Nguồn: Chinadaily)

Tác động kinh tế và môi trường rất đáng kể. Nếu lắp đặt trong một trung tâm dữ liệu AI công suất 1 gigawatt, công nghệ này có thể tiết kiệm gần 300 triệu kWh điện mỗi năm, tương đương giảm chi phí khoảng 240 triệu nhân dân tệ (34 triệu USD). Điều này đặc biệt quan trọng khi nhu cầu năng lượng cho AI đang tăng vọt.

Một trung tâm dữ liệu 1 GW tiêu thụ điện năng ngang với một nhà máy điện hạt nhân lớn. Trong đó, riêng khâu chuyển đổi điện cho bộ xử lý đã chiếm tới 11% tổng tải. Vì vậy, việc ứng dụng chip GaN được xem là bước tiến quan trọng để giảm gánh nặng năng lượng trong kỷ nguyên AI.