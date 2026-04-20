Công an Lâm Đồng tìm tung tích người tử vong trong hồ Tuyền Lâm

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện đang tiến hành điều tra, xác minh một trường hợp tử vong chưa rõ tung tích được phát hiện vào ngày 18/4, tại khu vực rừng phòng hộ hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương – Đà Lạt.

Khu vực hồ Tuyền Lâm - nơi phát hiện thi thể nạn nhân đã tử vong.

Theo đó, người tử vong được xác định là nam giới, độ tuổi trưởng thành, cao khoảng 1m60–1m65, tóc đen ngắn. Hàm trên có răng khểnh, có hình xăm vùng tay phải, lưng phải (không rõ do phân hủy). Thời gian tử vong trên 4 tuần.

Bên cạnh thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng còn phát hiện một ba lô màu xám xanh hiệu “CAMEL”, một sạc dự phòng “BONNE”, một bình nước giữ nhiệt, hiệu “LOCK&LOCK”, một quần jean màu xanh đen, hiệu PAPAZI, một giày nam “CAMEL”, một điện thoại Samsung A24 màu xanh…

Để phục vụ công tác điều tra, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt thông báo truy tìm thông tin về nạn nhân. Mọi thông tin liên quan, kính đề nghị người dân cung cấp cho Cơ quan Công an để kịp thời xác minh, làm rõ vụ việc.

Ai biết thông tin, liên hệ số điện thoại 0919.892.486 (Từ Đức Tú - Phó Trưởng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt) hoặc 0907.066.579 (Phạm Ngọc Đăng - Đội trưởng Phòng PC02 - Công an tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 12/4, Công an xã Tân Minh (Lâm Đồng) phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông đường sắt.

Thông báo được gửi đến các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, công an các địa phương và Phòng Văn hóa xã Tân Minh.

Trước đó, khoảng 16h55 ngày 11/4, tại Km 1589+100 tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thôn 9, xã Tân Minh xảy ra vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, đoàn tàu SE5, đầu máy số 960 chạy hướng Hà Nội – TP.HCM đã va chạm với một người đi bộ.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân nạn nhân do không có giấy tờ tùy thân. Khu vực xảy ra tai nạn không có đường ngang và khá vắng vẻ.

Nạn nhân là nữ, cao khoảng 1m56, mặc áo tay dài màu xanh dương, quần dài màu đen, đầu cạo trọc, đội nón lá. Trong người nạn nhân có hai cuốn kinh Phật. Do va chạm mạnh, thi thể nạn nhân bị biến dạng, không thể nhận diện khuôn mặt.