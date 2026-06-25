Công an bác tin đồn hai mẹ con bị bắt cóc ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Ngày 25/6, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện thông tin về một vụ "bắt cóc hai mẹ con" xảy ra tại tổ dân phố Gò Móc, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên.

Những nội dung chưa được kiểm chứng nhanh chóng lan truyền, gây hoang mang trong dư luận địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quyết Thắng đã xác minh, làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người phụ nữ liên quan là chị T.M. (sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố Gò Móc), được xác định là người khuyết tật tâm thần mức độ nhẹ.

Công an Thái Nguyên bác tin đồn hai mẹ con bị bắt cóc ở phường Quyết Thắng đang gây hoang mang dư luận.

Theo cơ quan công an, sáng 24/6, khi mẹ đẻ và chồng đi làm, chị T.M. ở nhà chăm sóc con nhỏ. Khoảng 6h50 cùng ngày, một người đàn ông mặc áo trắng đến nhà và được chị T.M. chủ động đón vào bên trong.

Đến khoảng 13h05, sau hơn 6 giờ ở trong nhà, chị T.M. bế con cùng người đàn ông trên lên một chiếc taxi màu trắng rời khỏi nơi cư trú.

Đến khoảng 18h cùng ngày, mẹ và chồng chị T.M đi làm về nhà thì không thấy con và cháu đâu. Gia đình đã đi tìm xung quanh và trình báo cơ quan Công an.

Qua làm việc với tài xế taxi, các nhân chứng cùng việc thu thập tài liệu liên quan, Công an phường Quyết Thắng sơ bộ xác định chị T.M. tự ý đưa con đi cùng người khác, không có dấu hiệu bắt cóc bà mẹ, trẻ em như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên đã phát thông báo tìm người và đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Người dân nếu phát hiện tung tích của chị T.M. và con trai có thể liên hệ với Công an phường Quyết Thắng số điện thoại 0982.418.785 hoặc người nhà của chị T.M, số điện thoại 0366.344.852.