Chuyên gia: Cổ phiếu bất động sản, ngân hàng vẫn hút nhà đầu tư

Kết thúc tuần qua, VN-Index ở mức 1.915,37 điểm vượt lên ngưỡng tâm lý 1.900 điểm, tiệm cận giá cao nhất lịch sử tháng 1/2026. Trong khi chỉ số VN30 ở mức 2.074,06 điểm, dưới vùng đỉnh lịch sử 2.100 - 2.120 tháng 1/2026.

Theo ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS nhận định, việc tăng điểm của thị trường chung phần nào đang phụ thuộc vào 1 số nhóm cổ phiếu lớn - lực cầu mua lên vẫn đang lan tỏa ở nhiều cổ phiếu các nhóm ngành cơ bản chứ không chỉ bị tập trung vào số ít cổ phiếu trụ. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức khá và có sự cải thiện.

"VN-Index vẫn trong xu hướng đi lên và vượt đỉnh mới giai đoạn tới và tất nhiên nhiều cổ phiếu trong đó có cả các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nhận được sự quan tâm từ phần đông nhà đầu tư nhỏ lẻ đang quan tâm đến các cổ phiếu thị giá thấp. Một số cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn có thể ghi nhận mức tăng giá ấn tượng ở giai đoạn này", ông Khánh nhận định.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng cho rằng, việc VN-Index vượt mốc 1.900 điểm rõ ràng là tín hiệu tích cực về mặt kỹ thuật, giúp củng cố kỳ vọng thị trường đang bước vào một pha vận động cao hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng lúc này không chỉ nằm ở việc chỉ số vượt đỉnh, mà là chất lượng của nhịp vượt đó.

Thực tế, hiệu ứng kéo trụ vẫn đang đóng vai trò lớn, trong khi độ lan tỏa dòng tiền chưa thật sự đồng thuận. Thị trường dù tích cực hơn về điểm số nhưng chưa bước vào trạng thái “bùng nổ diện rộng”.

Vì vậy, theo bà tín hiệu vượt đỉnh có thể tạo hiệu ứng tâm lý và thu hút dòng tiền ngắn hạn, nhưng để hình thành một sóng tăng mạnh và bền vững hơn, thị trường cần sự xác nhận của thanh khoản cũng như sự tham gia đồng đều hơn ở mặt bằng cổ phiếu. Nếu trạng thái phân hóa kéo dài và dòng tiền chỉ tập trung ở nhóm vốn hóa lớn, khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc hoặc hạ nhiệt để tái tạo đà thêm vẫn cần được tính đến.

Trong ngắn hạn, bà Liên cho rằng thị trường sẽ chuyển sang trạng thái nhạy cảm hơn với các yếu tố bên ngoài, khi mùa kết quả kinh doanh đã qua và thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới.

Vì vậy, các yếu tố như diễn biến hạ nhiệt địa chính trị, xu hướng lãi suất, tỷ giá hay động thái điều hành chính sách trong nước sẽ có ảnh hưởng lớn hơn đến tâm lý và dòng tiền. Ngoài ra, việc VN-Index giữ vững trên vùng đỉnh cũ về mặt kỹ thuật cũng sẽ góp phần củng cố kỳ vọng và giữ dòng tiền ở lại thị trường trong ngắn hạn.

Về cơ hội đầu tư trong tháng 5, bà Liên cho rằng cơ hội vẫn hiện hữu nhưng sẽ mang tính chọn lọc cao. Dòng tiền nhiều khả năng tiếp tục ưu tiên những nhóm có câu chuyện riêng, kỳ vọng kết quả kinh doanh vẫn duy trì tích cực hoặc hưởng lợi từ chính sách, thay vì lan tỏa diện rộng.

Nên đầu tư nhóm cổ phiếu nào?

Theo chuyên gia của Công ty CP Chứng khoán SHS, trong tháng 5/2026, có các yếu tố tích cực như: Nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh mẽ; Kết quả kinh doanh quý I/2026 của doanh nghiệp tăng trưởng tích cực; Quy mô vốn hóa thị trường nếu không tính đến Vin Group, đang tương đối hợp lý sau giai đoạn giảm mạnh và khi xét đến tiềm tăng tăng trưởng dài hạn.

Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư cũng cải thiện hơn trước những diễn biến tích cực ở Trung Đông, giá dầu giảm, lạm phát kỳ vọng hạ nhiệt và khi chỉ số VN-Index đã vượt lên vùng đỉnh cũ. Qua đó dần mở ra nhiều cơ hội đầu tư tốt hơn bên cạnh nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường.

"Nhà đầu tư có thể đánh giá, xem xét các cơ hội tích lũy, đầu tư ở các mã đầu ngành trong các nhóm ngành ngắn hạn đang tăng trưởng tốt như bất động sản, cảng biển, điện, ngân hàng", vị chuyên gia nhận định.

Chuyên gia của Chứng khoán MB thì cho rằng, việc lãi suất liên ngân hàng và tỷ giá hạ nhiệt là tín hiệu hỗ trợ cho thị trường, đây mới là điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ để khẳng định VN-Index bước vào một nhịp tăng mới bền vững trong quý II/2026.

Mặt còn lại là áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng chưa hẳn đã biến mất, dư địa nới lỏng tiền tệ ở Việt Nam không còn nhiều và rủi ro lạm phát, tỷ giá vẫn cần được theo dõi chặt.

Về nhóm cổ phiếu có thể đóng vai trò đầu tàu, vị chuyên gia cho biết sẽ tách thành hai lớp. Lớp dẫn dắt chỉ số nhiều khả năng vẫn là ngân hàng, và nhóm Vingroup nhờ gắn với câu chuyện nâng hạng và được khối ngoại mua vào do đây là nhóm có trọng số lớn và nhạy với kỳ vọng dòng tiền mới.

Dòng vốn nâng hạng có thể tập trung vào các bluechip tiêu biểu và còn room ngoại như VIC, HPG, FPT, VHM, VCB, MSN… Lớp tạo độ lan tỏa lợi nhuận có thể là tiêu dùng – bán lẻ, chứng khoán, đầu tư công, vật liệu nếu thanh khoản thị trường cải thiện thêm.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng cũng nhận định, về nhóm dẫn dắt, tôi cho rằng vai trò “đầu tàu” nhiều khả năng vẫn thuộc về các nhóm có ảnh hưởng lớn đến chỉ số và khả năng thu hút dòng tiền như Ngân hàng, Chứng khoán và một phần Bất động sản.

Trong đó, Ngân hàng vẫn là nền tảng chính của thị trường, còn nhóm Chứng khoán sẽ nhạy hơn với kỳ vọng thanh khoản cải thiện. Tuy nhiên, dòng tiền giai đoạn này có thể sẽ luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành thay vì tập trung kéo dài ở một nhóm cố định.