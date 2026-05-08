Chủ tịch Quốc hội: Tòa án phải xử để cho các bên tâm phục, khẩu phục

Sáng 8/5, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng đoàn đã làm việc với Đảng ủy Toà án Nhân dân Tối cao (TAND Tối cao).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội đánh giá Đảng ủy TAND Tối cao lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, quy mô lớn.

Cụ thể, đã tinh gọn từ 4 cấp xuống còn 3 cấp; kết thúc hoạt động 693 TAND cấp huyện, tổ chức lại thành 355 TAND khu vực; hợp nhất 63 TAND cấp tỉnh thành 34 đơn vị. Đây là một trong những thành công trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sắp xếp bộ máy lớn nhất trong hệ thống tư pháp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế mà Đảng ủy TAND Tối cao cần quan tâm khắc phục như: tác động thực tế của công tác sắp xếp bộ máy chưa được lượng hóa đầy đủ, các số liệu về sắp xếp tương đối rõ, nhưng chưa có số liệu so sánh trước và sau về án tồn, án quá hạn; chưa có đánh giá định lượng về chất lượng xét xử; chưa phản ánh đầy đủ khó khăn về địa bàn, nhân sự, cơ sở vật chất...

Về định hướng một số nội dung trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn mới không chỉ là làm nhiều, mà phải làm hiệu quả, làm đến cùng đo đếm được kết quả.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Đảng ủy TAND Tối cao tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp - đây là nhiệm vụ trung tâm của ngành Tòa án, đồng thời cũng là nhiệm vụ trung tâm của cải cách tư pháp.

"Toà phải xử sao cho người ta tâm phục, khẩu phục, xử đúng, xử trúng, công tâm, vô tư, khách quan", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó đánh giá toàn diện mô hình TAND 3 cấp bằng chỉ số cụ thể, như: án tồn đọng, án quá hạn, chất lượng xét xử, thời gian giải quyết, mức độ hài lòng của người dân.

"Cần lượng hóa đóng góp của Tòa án đối với phát triển kinh tế, có thể thông qua giải quyết tranh chấp thương mại, phá sản, bảo vệ quyền sở hữu, cải thiện môi trường đầu tư", Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Về công tác chuyển đổi số, Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải gắn trực tiếp với hoạt động xét xử, không chỉ có phần mềm, mà phải đạt được mục tiêu giảm thời gian, tăng minh bạch, nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó siết chặt đánh giá cán bộ theo sản phẩm công việc, gắn với kết quả xét xử, trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu. Làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, để không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của Tòa án trong nước, nhất là trong xét xử, giải quyết những vụ án, vụ việc có yếu tố nước ngoài, có tính quốc tế và tham gia tích cực vào nền tư pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình Tòa án nhân dân ba cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

"Đội ngũ cán bộ Tòa án cần được nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực ứng dụng công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng xử lý các vụ việc có yếu tố nước ngoài, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới", Chủ tịch Quốc hội nêu định hướng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng TAND tiếp tục có bước phát triển vượt bậc trong thời gian tới, thực sự trở thành biểu tượng của công lý, công bằng, của niềm tin và lẽ phải, là "pháo đài" chính trị - pháp lý vững chắc, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn Kiểm tra, giám sát chụp ảnh lưu niệm với Ban Thường vụ TAND Tối cao.

Thay mặt Đảng ủy TAND Tối cao, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng cho biết TAND Tối cao sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Đảng ủy TAND Tối cao sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.