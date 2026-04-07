Chủ tịch Quốc hội chủ trì lễ công bố và trao các nghị quyết về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết nghị trong hai ngày vừa qua của Kỳ họp thứ Nhất đều thành công tốt đẹp.

Trong những ngày còn lại của kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội mong các đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các Đoàn đại biểu Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương để các nội dung trình Quốc hội, trong đó có công tác kiện toàn nhân sự đạt kết quả tốt như những ngày vừa qua.

Trên tinh thần "thêm người, thêm sức mạnh; nhân tố mới, khí thế mới; tư duy mới, cách làm mới, chất lượng, hiệu quả mới", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội đã có đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật thì trong nhiệm kỳ khóa XVI phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Cùng đó, cần tăng cường giám sát trúng, đúng; quyết định kịp thời những vấn đề quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Nhắc lại hai mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước và các kết luận của Trung ương về triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Đảng quyết sách nhanh, trúng, đúng; Chính phủ trình thì Quốc hội tìm mọi giải pháp, bàn bạc, thảo luận, tranh luận trên tinh thần xây dựng để có những quyết sách thật sự trúng và đúng".

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cùng toàn thể cán bộ cơ quan Quốc hội tiếp tục siết chặt đoàn kết, thống nhất hành động để mang lại hiệu quả thiết thực cho hoạt động của Quốc hội.

"Chúng ta làm như thế thì uy tín, vị thế Quốc hội sẽ ngày càng cao đối với Đảng, với Nhân dân. Chỉ có đoàn kết chúng ta mới đạt được thắng lợi", Chủ tịch Quốc hội nói.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chấp hành kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh của Đảng, Nhà nước và các quy định của Quốc hội; tinh thần kỷ luật, kỷ cương phải được nâng lên hàng đầu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Trong mối quan hệ phối hợp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; phối hợp hành động chặt chẽ, hiệu quả với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Trong điều kiện hiện nay, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả công việc, không chỉ dựa vào việc đi cơ sở theo cách truyền thống.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Quốc hội số; đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời, quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra trong các cơ quan của Quốc hội, xây dựng chi bộ, đảng bộ vững mạnh, từng đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý các cơ quan quan tâm tình hình tư tưởng, đời sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan; kịp thời hỗ trợ, động viên những trường hợp khó khăn. "Không chỉ quan tâm đến địa phương, đến người dân, mà ngay trong cơ quan mình cũng cần chăm lo thiết thực, không để cán bộ, công chức gặp khó khăn mà thiếu sự sẻ chia, hỗ trợ", Chủ tịch Quốc hội nói.