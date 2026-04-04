Chính thức chuyển Trường ĐH học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh

(VTC News) -

Ngày 04/4/2026, Đại học Trà Vinh tổ chức Lễ công bố Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 12/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của Nhà trường, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới theo mô hình đại học đa ngành, hiện đại và hội nhập quốc tế.

ĐH Trà Vinh rất vinh dự đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo và Nguyên lãnh đạo Trung ương, bộ, ngành; các đồng chia Lãnh đạo tỉnh, sở, ban, ngành, xã, phường; các đồng chí Nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Nhà trường; quý đối tác Đối tác, doanh nghiệp; thầy cô và các em sinh viên, học viên; quý Lãnh đạo và các phóng viên Báo, đài Trung ương & khu vực.

Việc chuyển đổi từ Trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh là kết quả của hành trình phát triển bền bỉ qua nhiều giai đoạn: từ mô hình Cao đẳng Cộng đồng tiên phong, đến Trường Đại học Trà Vinh và nay là Đại học Trà Vinh. Đây không chỉ là sự thay đổi về tên gọi, mà còn là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những thành tựu nổi bật của Nhà trường về quy mô, chất lượng và đóng góp cho xã hội.

Phát biểu tại sự kiện, PGS TS Nguyễn Minh Hòa, Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Đại học Trà Vinh nhấn mạnh, đây là dấu mốc đặc biệt quan trọng không chỉ là thay đổi về mô hình mà là một bước trưởng thành của cả một tập thể, khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới với nhiều kỳ vọng và trách nhiệm lớn hơn.

Theo PGS TS Nguyễn Minh Hòa, việc chuyển đổi không đơn thuần là thay đổi tổ chức, mà còn là sự chuyển biến toàn diện về tư duy, chuẩn mực và trách nhiệm xã hội. Nhà trường ý thức rằng, chuyển lên Đại học không chỉ là thay đổi về tổ chức, mà là sự chuyển biến về tư duy, về chuẩn mực và về trách nhiệm đối với xã hội.

Sự kiện đồng thời đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tự chủ đại học, trách nhiệm giải trình và hội nhập quốc tế trong bối cảnh Luật Giáo dục đại học năm 2025 chính thức có hiệu lực.

Bên cạnh đó, Đại học Trà Vinh ra mắt Hội đồng Chiến lược Đại học Trà Vinh – nơi quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý uy tín, nhằm tham vấn, định hướng và kiến tạo các quyết sách mang tính chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng quản trị đại học trong giai đoạn mới.

GS TS Nguyễn Thiện Nhân là cố vấn cấp cao Hội đồng Chiến lược ĐH Trà Vinh và GS TS Phạm Tiết Khánh, Nguyên Hiệu trưởng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường, làm Chủ tịch Hội đồng Chiến lược ĐH Trà Vinh.

Đại học Trà Vinh đặt mục tiêu phát triển trong thời gian tới với ba trụ cột cốt lõi:Kiến tạo mô hình quản trị hiện đại và phát triển đội ngũ tinh hoa; Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; Phát triển không gian đại học thông minh, hiện đại và bền vững.

Đại học Trà Vinh phát triển, phấn đấu đến năm 2035 trở thành đại học đa ngành có uy tín trong khu vực châu Á và định hướng đến năm 2045 vươn tầm quốc tế, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Hoàng Yến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long - nhấn mạnh, sự kiện hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành một trung tâm tri thức quy mô vùng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển bền vững.

Bà đề nghị Đại học Trà Vinh trong giai đoạn tới là phải xác định rõ vị trí, vai trò và sứ mệnh của mình. Đại học Trà Vinh không chỉ là nơi đào tạo nguồn nhân lực, mà phải trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học và đội mới sáng tạo, trung tâm chuyển giao công nghệ và tri thức.

Đặc biệt là hạt nhân kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội. Quan trọng hơn, nhà trường phải chuyển mạnh từ tư duy đào tạo cái mình có sang đào tạo xã hội cần, dẫn dắt đổi mới sáng tạo…

Đại học Trà Vinh hoạt động theo mô hình đa ngành, đa bậc học từ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, các chuyên khoa cấp I, cấp II khoa học sức khoẻ, hiện có 5 trường thành viên: Trường Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn; Trường Kinh tế, Luật; Trường Y Dược; Trường Kỹ thuật và Công nghệ, Trường Thực hành sư phạm.

Bên cạnh đó, đại học có hệ thống Bệnh viện Đại học Trà Vinh, thành lập Viện dừa ĐBSCL, Viện Công nghệ sinh học, Vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long tại TVU, Trung tâm LOTUS - thích ứng biến đổi khí hậu & chuyển giao công nghệ và các đơn vị nghiên cứu, chuyển giao công nghệ – phục vụ cộng đồng.

Với quy mô đào tạo hơn 20.000 sinh viên, mục tiêu của nhà trường là cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng phục vụ sự phát triển địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của TVU được ghi nhận bằng các chuẩn mực quốc tế. Nhà trường đạt kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và là một trong những đơn vị có nhiều chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế nhất Việt Nam, với 27 chương trình đạt kiểm định chất lượng các tổ chức uy tín như FIBAA(Châu Âu), ABET(Hoa Kỳ) và AUN-QA(Đông Nam Á).

Trên các bảng xếp hạng quốc tế, nhiều năm liên TVU giữ vững trong Top 100 đại học đổi mới sáng tạo và có tầm ảnh hưởng theo WURI Ranking, Top 200 đại học xanh, phát triển bền vững theo UI GreenMetric Ranking. Ba năm liên tiếp (2022–2024) đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam ở hạng mục “Đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”.

Năm 2025, nhà trường tiếp tục được vinh danh với cúp “Môi trường giáo dục của năm” tại SEI Awards 2025. Đại học Trà Vinh phát triển, mở rộng hệ sinh thái hợp tác quốc tế: thành Viên quốc tế thứ 151 của Hiệp hội viện trường Canada - CICAN; TVU có hơn 90 đối tác quốc tế - Canada, Nhật bản, Hàn Quốc, Phillipines, Đài Loan, Hà lan, Đức, Hoa Kỳ, Trung Quốc,…