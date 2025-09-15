Chiêm ngưỡng những ‘cụ duối’ trị giá hàng tỷ đồng quy tụ tại Gia Lai

"Tôi đang sở hữu 2 gốc duối có hình dáng nguyên bản. Tôi đã kỳ công chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 10 năm qua để tạo nên một tác phẩm duối cảnh hoàn chỉnh. Nhiều người trả tiền tỷ nhưng tôi không bán vì với tôi đây không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn chứa đựng kỷ niệm và tâm huyết", anh Phan Thanh Hải chia sẻ.