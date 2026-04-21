Chỉ đạo giả mạo chữ ký , một hiệu trưởng trường tiểu học ở Đắk Lắk bị cách chức

Ngày 21/4, lãnh đạo UBND xã Dray Bhăng (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Võ Thị Hường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu, bằng hình thức cách chức.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Dray Bhăng cũng quyết định cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với bà Hường.

Trường Tiểu học Kim Châu.

Theo UBND xã Dray Bhăng, trong quá trình công tác, bà Võ Thị Hường đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, bà Hường bị xác định đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động, chi phối việc chi trả và phân bổ chế độ khen thưởng theo Nghị định 73/2024 của Chính phủ.

Không chỉ vậy, bà còn bố trí, thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định; thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nhằm trục lợi cá nhân trong việc thanh toán chế độ giảng dạy của bản thân.

Đáng chú ý, bà Hường bị xác định đã chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp cha mẹ học sinh nhằm hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ. Đồng thời, việc quản lý và sử dụng quỹ hội cha mẹ học sinh cũng không đúng quy định.

Cơ quan chức năng cũng chỉ ra những sai phạm trong việc vận động, tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ, đóng góp của phụ huynh để mua sắm trang thiết bị cho nhà trường, thiếu minh bạch.

Ngoài ra, bà Hường còn vi phạm trong việc sử dụng con dấu, hồ sơ chứng từ kế toán; có hành vi gian dối, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát và làm mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng trong nhà trường.