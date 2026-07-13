Chỉ còn 48 giờ đăng ký nguyện vọng đại học 2026, thí sinh đặc biệt tránh lỗi này

(VTC News) -

Đến 17h ngày mai 14/7, thí sinh trên cả nước sẽ hết thời hạn đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây cũng là mốc thời gian quan trọng để hoàn tất bước đăng ký trước khi bước vào giai đoạn nộp lệ phí và xét tuyển.

Theo quy chế tuyển sinh năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước. Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên, chỉ các nguyện vọng từ 1 đến 5 được sử dụng để xét tuyển; các trường thuộc khối Quốc phòng và Công an thực hiện theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Mọi nguyện vọng của thí sinh đều được xử lý trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Sau quá trình lọc ảo, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất đáp ứng đủ điều kiện xét tuyển.

Trước khi quyết định thứ tự nguyện vọng, thí sinh có thể tham khảo tương quan điểm số và vị trí của mình theo từng tổ hợp xét tuyển so với mặt bằng chung để cân nhắc khả năng trúng tuyển.

Về đăng ký nguyện vọng xét tuyển, GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), lưu ý một trong những lỗi phổ biến nhất là không xác nhận bằng mã OTP sau khi đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng.

Theo ông Thảo, mỗi lần hoàn tất việc đăng ký hoặc thay đổi nguyện vọng, hệ thống sẽ gửi mã OTP để xác nhận. Nếu không nhập mã xác nhận, các thay đổi sẽ không được hệ thống ghi nhận. Vì vậy, thí sinh cần kiểm tra kỹ và xác nhận sau mỗi lần điều chỉnh để đảm bảo dữ liệu cuối cùng được lưu thành công.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến nghị thí sinh không nên chờ đến sát thời hạn 17h ngày 14/7 mới thực hiện đăng ký. Việc lượng truy cập tăng cao vào thời điểm cuối có thể dẫn đến tình trạng quá tải hoặc phát sinh sự cố kỹ thuật, khiến thí sinh không hoàn thành được thủ tục đúng hạn.

Bộ cũng lưu ý, kể cả những thí sinh đã đăng ký thông tin hoặc nguyện vọng trên hệ thống riêng của các trường đại học vẫn bắt buộc phải đăng ký lại trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ các nguyện vọng được khai báo trên hệ thống của Bộ mới được đưa vào quá trình lọc ảo và xét tuyển toàn quốc.

Chỉ còn 48 giờ trước khi hệ thống đóng, thí sinh phải hoàn tất đăng ký nguyện vọng đại học 2026 và xác nhận OTP để tránh mất dữ liệu.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng vào 17h ngày 14/7, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Trong thời gian này, các thí sinh thuộc diện ưu tiên hoặc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển cũng cần phối hợp với các điểm tiếp nhận để rà soát, xác nhận thông tin theo quy định.

Theo kế hoạch tuyển sinh, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8. Sau đó, tất cả thí sinh trúng tuyển, bao gồm cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc làm thủ tục nhập học trước ngày 13/8, đồng thời không được kết thúc việc xác nhận nhập học trước 17h ngày 21/8. Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh trong quá trình xét tuyển và lựa chọn nguyện vọng phù hợp.