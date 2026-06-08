Cháy nhà ở Vĩnh Long khiến 1 người tử vong, nghi do phóng hỏa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng ngày 8/6, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại căn nhà nằm trên mặt tiền Quốc lộ 57B, khu vực trung tâm xã Bình Đại. Đây là nơi vừa để ở, vừa kinh doanh dịch vụ photocopy và văn phòng phẩm. Do bên trong chứa nhiều giấy tờ và thiết bị dễ bắt lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng sang căn nhà liền kề.

Căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi, cơ quan chức năng đã tạm giữ nghi phạm đốt nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã khẩn trương điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn không để đám cháy tiếp tục lan rộng ra khu dân cư.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, một cụ ông mắc kẹt bên trong căn nhà không kịp thoát ra ngoài đã tử vong.

Cơ quan chức năng nhận định ban đầu, vụ cháy có khả năng do một người trong gia đình này phóng hỏa, xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản. Nghi phạm đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý đối tượng phóng hỏa theo quy định của pháp luật.