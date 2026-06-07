'Cháy máy ảnh' tại 5 nhà hàng view biển đẹp như mơ ở Hạ Long

(VTC News) -

Cùng điểm danh ngay những cái tên xuất sắc nhất mà nếu lỡ bỏ qua, chắc chắn bạn sẽ vô cùng tiếc nuối.

Sun Garden Restaurant: Đại tiệc hải sản đẳng cấp bên vịnh biển

Địa điểm: đường Kỳ Quan, Hạ Long (ngay cạnh Vinpearl Đảo Rều).

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trên tuyến đường Kỳ Quan sầm uất, Sun Garden Restaurant vươn mình trở thành một tổ hợp ẩm thực và sự kiện hoành tráng bậc nhất.

View biển tuyệt đẹp của Sun Garen Cafe & Restaurant.

Nơi đây là sự giao thoa hoàn mỹ giữa thiên nhiên kỳ vĩ và dịch vụ nhà hàng chuẩn mực, thể hiện qua những dấu ấn phục vụ độc bản:

Tọa độ thưởng ngoạn hoàng hôn tuyệt mỹ: Với thiết kế không gian mở hoàn toàn, nhà hàng ôm trọn góc nhìn đắt giá nhất Vịnh Hạ Long, mang đến cho thực khách trải nghiệm dùng bữa đỉnh cao dưới ráng chiều rực rỡ của miền di sản.

Dấu ấn kiến trúc đầy tính nghệ thuật: Không gian nhà hàng được tô điểm bởi mô hình hai chiếc thuyền buồm đỏ oai vệ trên bãi cát. Đây không chỉ là góc "check-in" đầy cảm hứng mà còn gợi nhắc đến vẻ đẹp lãng mạn, cổ điển của thi ca.

Không gian xanh tươi mát tại nhà hàng Sun Garden Cafe & Restaurant.

Hệ sinh thái không gian quy mô khổng lồ: Trải dài trên 150m mặt biển, sự kết hợp phân khu thông minh giữa nhà hàng sang trọng và không gian lounge đón gió giúp Sun Garden sở hữu năng lực phục vụ lên tới hàng ngàn khách. Đây là bối cảnh hoàn hảo cho các sự kiện doanh nghiệp quy mô hay những dạ tiệc hoành tráng.

Thực đơn mỹ vị hải sản thượng hạng: Chinh phục những khẩu vị tinh tế nhất bằng nguồn nguyên liệu hải sản tinh tuyển, giữ trọn độ tươi sống. Đi kèm là bộ sưu tập đồ uống được pha chế theo công thức độc quyền, đánh thức mọi giác quan.

Dịch vụ thiết kế tiệc "may đo" đẳng cấp: Đội ngũ chuyên gia sự kiện luôn sẵn sàng kiến tạo và trang trí không gian theo yêu cầu riêng biệt, tôn vinh dấu ấn cá nhân của chủ nhân bữa tiệc ngay trên bờ biển mộng mơ.

Plume Camping Restaurant: Tuyệt tác nướng lãng mạn bên bờ di sản

Địa điểm: đường Kỳ Quan, Hạ Long (cách đảo Rều tầm 500m).

Tách biệt khỏi những ồn ào phố thị, Plume Camping Restaurant định nghĩa lại trải nghiệm ẩm thực cao cấp thông qua mô hình cắm trại xa xỉ (glamping) ngay trên bãi biển. Nơi đây là bản giao hưởng tuyệt vời giữa nét lãng mạn, trẻ trung và phong cách phục vụ tinh tế:

Dịch vụ kiến tạo khoảnh khắc độc bản: Plume thấu hiểu và hiện thực hóa mọi ý tưởng lãng mạn của khách hàng. Từ những màn cầu hôn rực rỡ nến hoa đến các đêm kỷ niệm đầy cảm xúc, mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ để tạo nên những ký ức vô giá.

Không gian Bungalow thượng lưu, đề cao sự riêng tư: Nhà hàng thiết kế những căn bungalow nhỏ xinh mang đậm chất mộc mạc nhưng vô cùng sang trọng, tạo ra thế giới riêng tư tuyệt đối cho các cặp đôi tận hưởng bữa tối.

Nghệ thuật ẩm thực nướng bãi biển đích thực: Thực đơn là sự thăng hoa của những phần bò steak thượng hạng mọng nước, hải sản nướng than hoa trứ danh, kết hợp cùng những ly vang đỏ êm mượt và set trà chiều mang đậm phong vị quý tộc.

Trải nghiệm nghệ thuật đánh thức cảm xúc: Không gian tiệc được làm giàu bởi những đêm nhạc acoustic mộc mạc, nơi thực khách có thể chìm đắm trong tiếng đàn du dương và dìu nhau qua những bước khiêu vũ bồng bềnh trên cát.

Plume Camping nổi tiếng với thực đơn tiệc nướng phù hợp với giới trẻ và các nhóm bạn.

Ốc đảo tái tạo năng lượng hoàn mỹ: Với đặc quyền bãi biển riêng tư cho phép du khách thư giãn tuyệt đối, Plume là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng để nạp lại năng lượng tích cực với mức chi phí vô cùng tinh tế, phù hợp cho những người trẻ tìm kiếm sự đẳng cấp.

Nhà hàng Pavilion

Địa chỉ: Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, Đảo Rều, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long.

Nổi bật với thiết kế nhà chòi độc đáo vươn mình trên mặt nước, nhà hàng Pavilion mang đến cho thực khách một không gian ẩm thực đậm chất thơ giữa lòng kỳ quan. Sở hữu tầm nhìn toàn cảnh 360 độ ôm trọn vẻ đẹp ngoạn mục của Vịnh Hạ Long, đây là điểm dừng chân hoàn hảo để bạn vừa đón gió biển khơi, vừa thưởng thức mỹ vị.

Bếp trưởng tại Pavilion sẽ dẫn dắt thực khách vào chuyến hành trình đánh thức vị giác với menu đa dạng, từ những món hải sản tươi rói đặc trưng của vùng biển Quảng Ninh đến các món ăn tinh hoa mang hương vị truyền thống ba miền Việt Nam.

Cùng với phong cách phục vụ chuẩn 5 sao và không gian mở giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên, Pavilion chắc chắn sẽ biến mỗi bữa ăn của bạn thành một trải nghiệm khó quên.

Nhà hàng Accogliente

Địa chỉ: Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, Đảo Rều, Phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chốn hẹn hò lãng mạn hay những bữa tối mang đậm phong cách hoàng gia, nhà hàng Accogliente chính là sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Tọa lạc bên trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng sang trọng, không gian nơi đây được thiết kế vô cùng tinh tế, toát lên vẻ đẹp cổ điển, ấm cúng và đầy quyến rũ.

Điểm nhấn đắt giá của Accogliente chính là những khung cửa kính lớn hướng thẳng ra mặt biển êm đềm, giúp thực khách có thể ngắm nhìn trọn vẹn cảnh sắc lung linh của vịnh biển khi đêm về.

Thực đơn tại đây chuyên phục vụ các món Âu thượng hạng, được chế biến tỉ mỉ từ những nguyên liệu nhập khẩu cao cấp. Một ly rượu vang nồng nàn kết hợp cùng điệu nhạc du dương sẽ hoàn thiện bữa tiệc sang trọng của bạn.

Nhà hàng Talata Hạ Long

Địa chỉ: Khu đô thị Mon Bay, đường Trần Quốc Nghiễn, Phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Nhà hàng Talata Hạ Long từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc và uy tín bậc nhất đối với những tín đồ đam mê ẩm thực biển. Tọa lạc trên con đường bao biển Trần Quốc Nghiễn đẹp nhất thành phố, Talata sở hữu kiến trúc hiện đại, không gian cực kỳ rộng rãi với thiết kế mở, đón trọn làn gió mát lành và tầm nhìn khoáng đạt ra Vịnh Hạ Long.

Plume Camping nổi tiếng với thực đơn tiệc nướng phù hợp với giới trẻ và các nhóm bạn.

Đến với Talata, thực khách sẽ choáng ngợp trước khu vực hải sản khổng lồ với vô vàn lựa chọn tươi sống như tôm hùm, cua, ghẹ, ốc hương hay các loại cá đánh bắt trong ngày. Dưới bàn tay tài hoa của các đầu bếp lành nghề, mỗi món ăn không chỉ được nêm nếm đậm đà, giữ nguyên độ ngọt tự nhiên mà còn được trình bày vô cùng đẹp mắt, mang đến bữa tiệc vị giác hoàn hảo.