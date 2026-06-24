Cận cảnh nơi xây dựng nhà máy đốt rác phát điện gần 1.600 tỷ đồng tại Gia Lai

Theo đó, khí thải phát sinh sau quá trình đốt được xử lý bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn môi trường nghiêm ngặt của Việt Nam và tiêu chuẩn châu Âu EU 2010. Toàn bộ nước rỉ rác và nước thải công nghiệp được xử lý đạt cột A theo quy chuẩn hiện hành trước khi tái sử dụng 100%. Đặc biệt, tro xỉ phát sinh trong quá trình đốt tiếp tục được xử lý, tái chế để thu hồi kim loại và sản xuất vật liệu san lấp, qua đó giảm thiểu lượng chất thải phải chôn lấp và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Theo kế hoạch, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2028.