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Cận cảnh nơi xây dựng nhà máy đốt rác phát điện gần 1.600 tỷ đồng tại Gia Lai

(VTC News) -

Nhà máy đốt rác phát điện được xây dựng ở Quy Nhơn với quy mô khoảng 10ha, công suất xử lý 800 tấn rác mỗi ngày đêm và công suất phát điện 15 MW.

Ngày 24/6, Dự án xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện chính thức được khởi công tại phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.

Dự án do Công ty cổ phần Năng lượng Xanh ADG Bình Định làm chủ đầu tư,

 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ được xây dựng với quy mô khoảng 10ha, công suất xử lý 800 tấn rác mỗi ngày đêm và công suất phát điện 15 MW. 

Dự án được triển khai tại Khu xử lý chất thải Long Mỹ. Đây là khu vực giữ vai trò quan trọng trong định hướng phát triển đô thị Quy Nhơn mở rộng, trung tâm chính trị hành chính, dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của tỉnh Gia Lai.

Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết căn cơ nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt của khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai trong nhiều năm tới; giảm áp lực chôn lấp, tiết kiệm tài nguyên đất đai, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Không chỉ là công trình xử lý môi trường quy mô lớn, đây còn là dự án chuyển hóa chất thải thành năng lượng đầu tiên của tỉnh Gia Lai, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo và giảm phát thải theo định hướng Quy hoạch điện VIII. 

Dự án đã được bổ sung vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nhà máy sẽ ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện MARTIN của Cộng hòa Liên bang Đức, một trong những công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xử lý chất thải và thu hồi năng lượng.

Theo đó, khí thải phát sinh sau quá trình đốt được xử lý bảo đảm đáp ứng các quy chuẩn môi trường nghiêm ngặt của Việt Nam và tiêu chuẩn châu Âu EU 2010. Toàn bộ nước rỉ rác và nước thải công nghiệp được xử lý đạt cột A theo quy chuẩn hiện hành trước khi tái sử dụng 100%. Đặc biệt, tro xỉ phát sinh trong quá trình đốt tiếp tục được xử lý, tái chế để thu hồi kim loại và sản xuất vật liệu san lấp, qua đó giảm thiểu lượng chất thải phải chôn lấp và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên theo mô hình kinh tế tuần hoàn. Theo kế hoạch, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2028.

NGUYÊN GIÁP
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