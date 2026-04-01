Cận cảnh khoảnh khắc 'Trái Đất lặn' phía sau Mặt Trăng từ tàu Artemis II

(VTC News) -

Sứ mệnh Artemis II của NASA vừa ghi dấu cột mốc quan trọng khi thực hiện thành công chuyến bay ngang Mặt Trăng.

Chuyến bay kéo dài khoảng 7 giờ. Trong thời gian này, các phi hành gia được quan sát những vùng bề mặt Mặt Trăng mà con người chưa từng nhìn thấy trực tiếp. Khoảng 21% phía khuất của Mặt Trăng được Mặt Trời chiếu sáng theo góc nhìn của họ.

Trong khoảng 5 giờ làm việc theo ca, bốn phi hành gia chụp khoảng 10.000 bức ảnh. Đáng chú ý, liên lạc với Trái Đất bị gián đoạn khoảng 40 phút khi tàu Orion bay phía sau Mặt Trăng.

Tại đây, họ chứng kiến hiện tượng "Trái Đất lặn" - khi Trái Đất từ từ khuất sau đường chân trời Mặt Trăng, tương tự những gì các phi hành gia Apollo từng thấy năm 1968.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Trái Đất dần khuất sau đường chân trời Mặt Trăng, được chụp từ tàu Orion. (Ảnh: NASA)

Qua các hình ảnh, có thể thấy rõ nhiều hố va chạm trên bề mặt Mặt Trăng. Ở phía Trái Đất được chiếu sáng, mây phủ hiện rõ trên khu vực Australia và châu Đại Dương, trong khi nửa còn lại chìm trong bóng tối.

Các phi hành gia cũng nhận diện được những cấu trúc địa chất quan trọng như lòng chảo Hertzsprung với hai vòng đồng tâm, hay lòng chảo Orientale - một trong những hố va chạm lớn và "trẻ" nhất trên Mặt Trăng, chưa từng được con người quan sát trực tiếp trước đây.

Ở phần sau của chuyến bay, các phi hành gia còn quan sát được hiện tượng nhật thực đặc biệt. Khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, phần vành nhật hoa - lớp khí quyển ngoài của Mặt Trời - hiện ra rõ nét với các cấu trúc dạng sợi.

Từ góc nhìn của Artemis II, Mặt Trăng che khuất Mặt Trời, hé lộ khung cảnh mà rất ít người trong lịch sử từng được chứng kiến. (Ảnh: NASA)

Hiện tượng nhật thực toàn phần kéo dài gần 1 giờ đối với phi hành đoàn, trong khi trên Trái Đất thường chỉ kéo dài vài phút.

Trong thời gian này, họ còn có thể nhìn thấy các hành tinh như Sao Hỏa, Sao Kim, Sao Thổ, cùng các ngôi sao và ánh sáng phản chiếu từ Trái Đất.

Sau chuyến bay, chỉ huy Reid Wiseman cho biết phi hành đoàn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đánh giá cao chương trình quan sát do NASA xây dựng, mang lại cả giá trị khoa học lẫn trải nghiệm cảm xúc đặc biệt.

Các nhà khoa học NASA cho biết, những hình ảnh và dữ liệu thu thập được sẽ giúp hiểu rõ hơn về Mặt Trăng và nguồn gốc của nó, đồng thời phục vụ cho các sứ mệnh đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng trong tương lai.

Phi hành gia Jeremy Hansen chia sẻ, khi ở phía khuất của Mặt Trăng và nhìn về Trái Đất, cảm giác như không còn ở trong tàu vũ trụ mà đang thực sự hiện diện tại đó - một trải nghiệm "phi thường" đối với con người.