Giỗ Tổ Hùng Vương là giỗ vị vua nào trong 18 đời vua Hùng?

Không họ

Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Thần tích tại lăng mộ và đền thờ Kinh Dương Vương ở thôn Á Lữ (xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cùng nhiều cuốn sách khác cho biết thủy tổ đầu tiên của nước ta là Kinh Dương Vương, tên húy là Lộc Tục, sau được phong làm Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, đặt tên nước là Xích Quỷ.

Sau này, vua lấy con gái Động Đình Quân tên Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân - tên húy là Sùng Lãm. Lạc Long Quân lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con. Lạc Long Quân phong cho con trưởng làm Hùng Vương (chưa rõ tên húy) làm vua, đóng đô ở Phong Châu, đặt quốc hiệu Văn Lang. Vua Hùng truyền ngôi được tất cả 18 đời.

Như vậy, chiếu theo Đại Việt sử ký toàn thư, đến nay, chưa thể xác định được họ của Hùng Vương. Quan điểm này cũng được các nhà sử học triều Nguyễn khẳng định trong Khâm Định Việt sử Thông giám Cương mục.

Theo nhiều nhà sử học hiện nay, thời Hùng Vương, người Việt chưa có họ. Họ của người Việt chỉ xuất hiện trong thời kỳ Bắc thuộc vào sau công nguyên.