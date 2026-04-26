Giỗ Tổ Hùng Vương là giỗ vị vua nào trong 18 đời vua Hùng?

Vị vua đầu tiên
Vị vua cuối cùng
Vị vua sống lâu nhất
Cả 18 vị vua
Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) không phải giỗ riêng một vị vua cụ thể mà là ngày tưởng niệm chung các vua Hùng – những người dựng nên nước Văn Lang. Truyền thuyết nói có 18 đời vua, nhưng nhiều học giả cho rằng đó là 18 chi, mang tính tượng trưng.
Có ý kiến cho rằng đây là giỗ Kinh Dương Vương hoặc vua Hùng thứ 18, nhưng không có kết luận thống nhất. Từ năm 1917, triều triều Khải Định chính thức chọn 10/3 làm Quốc giỗ để toàn dân cùng tưởng nhớ tổ tiên.
Hùng
Kinh
Không họ
Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Thần tích tại lăng mộ và đền thờ Kinh Dương Vương ở thôn Á Lữ (xã Đại Đồng Thành, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cùng nhiều cuốn sách khác cho biết thủy tổ đầu tiên của nước ta là Kinh Dương Vương, tên húy là Lộc Tục, sau được phong làm Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, đặt tên nước là Xích Quỷ.
Sau này, vua lấy con gái Động Đình Quân tên Thần Long, sinh ra Lạc Long Quân - tên húy là Sùng Lãm. Lạc Long Quân lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con. Lạc Long Quân phong cho con trưởng làm Hùng Vương (chưa rõ tên húy) làm vua, đóng đô ở Phong Châu, đặt quốc hiệu Văn Lang. Vua Hùng truyền ngôi được tất cả 18 đời.
Như vậy, chiếu theo Đại Việt sử ký toàn thư, đến nay, chưa thể xác định được họ của Hùng Vương. Quan điểm này cũng được các nhà sử học triều Nguyễn khẳng định trong Khâm Định Việt sử Thông giám Cương mục.
Theo nhiều nhà sử học hiện nay, thời Hùng Vương, người Việt chưa có họ. Họ của người Việt chỉ xuất hiện trong thời kỳ Bắc thuộc vào sau công nguyên.
Lạc
Kinh Dương Vương
Cuốn "Ngọc phả Hùng Vương" với 21 tờ, 42 trang chữ Hán và gần 10.000 chữ ghi chép rõ về vương hiệu, công tích, tuổi thọ và số năm trị vì của từng đời vua Hùng.
Theo tài liệu này, ngôi báu của Hùng Vương trải qua 18 đời, bắt đầu từ Kinh Dương Vương. Đáng chú ý là những con số kỳ lạ về tuổi thọ và thời gian trị vì của các vị vua Hùng.
Kinh Dương Vương, vị vua đầu tiên, được cho là trị vì 215 năm và thọ 260 tuổi. Con trai của ngài, Lạc Long Quân, người có tuổi thọ cao nhất trong các truyền thuyết, sống thọ tới 420 tuổi và giữ ngai vàng suốt 400 năm. Những con số này dường như vượt xa khả năng sinh học của con người.
Hùng Hiền Vương
Hùng Lân Vương
Hùng Diệp Vương
Hùng Nghị Vương
Hùng Tạo Vương
Hùng Triệu Vương
Hùng Duệ Vương
Các nhà nghiên cứu tin rằng triều đại Hùng vương có thật, nhưng không tìm được những thông tin xác thực và chi tiết về triều đại này trong các sử liệu chính thức. Phần lớn thông tin về các vua Hùng đến qua các truyền thuyết, những chuyện mang tính thần kỳ được ghi chép, góp nhặt trong dân gian. Các truyền thuyết về những người đứng đầu nhà nước Văn Lang đều cho biết có 18 đời vua Hùng.
Theo Đại Việt sử lược và nhiều tài liệu khác, triều đại Hùng Vương được truyền qua 18 đời, gồm những vị sau: Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, Hùng Quốc Vương, Hùng Hoa Vương, Hùng Hy Vương, Hùng Hồn Vương, Hùng Chiêu Vương, Hùng Vỹ Vương, Hùng Định Vương, Hùng Uy Vương, Hùng Trinh Vương, Hùng Vũ Vương, Hùng Việt Vương, Hùng Anh Vương, Hùng Triệu Vương, Hùng Tạo Vương, Hùng Nghị Vương, Hùng Duệ Vương,
Vua hùng thứ 15
Vua hùng thứ 16
Vua hùng thứ 17
Vua hùng thứ 18
Dưới thời Hùng Vương thứ 18, nhà vua có hai người con gái xinh đẹp và kén rể hiền. Hai chàng rể nổi bật là Sơn Tinh và Chử Đồng Tử - đều thuộc “Tứ bất tử” của người Việt.
Sơn Tinh thắng Thủy Tinh trong cuộc kén rể, trở thành biểu tượng chế ngự thiên tai, còn Chử Đồng Tử tượng trưng cho tình yêu và sự sung túc. Khi cơ đồ họ Hùng suy yếu, vua nhường ngôi cho Thục Vương, khép lại thời kỳ Văn Lang, mở sang giai đoạn mới trong lịch sử dân tộc.