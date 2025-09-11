Cận cảnh khách sạn Hilton cao nhất Nepal trước khi bị thiêu rụi

Dư luận thế giới đang chấn động trước làn sóng phẫn nộ của giới trẻ Nepal khi tình trạng tham nhũng tràn lan ở nước này. (Ảnh: Reuters)
Người biểu tình trong hai ngày qua đã phóng hỏa, đốt phá nhiều tòa nhà, công trình mang tính biểu tượng ở Nepal. Đáng chú ý, trong đó có khách sạn Hilton 5 sao ở Thủ đô Kathmandu. (Ảnh: Reuters)
Theo nhật báo Kathmandu Post, một quan chức thuộc lực lượng cứu hỏa cho biết phần lớn cấu trúc và tài sản bên trong khách sạn Hilton đã bị thiêu hủy. (Ảnh: Reddit)
Trước khi bị thiêu cháy, khách sạn Hilton được xem là công trình biểu tượng ở Thủ đô Nepal, phản ánh tham vọng đưa ngành du lịch khách sạn của nước này lên tầm quốc tế. (Ảnh: Homeup)
Tọa lạc tại khu phố Naxal, Hilton là khách sạn cao nhất ở Nepal với 64 mét. (Ảnh: Outlookindia)
Khách sạn Hilton được khởi công từ năm 2016, mở cửa năm 2024, với tổng vốn đầu tư 57 triệu USD. Mặt tiền của tòa nhà gắn các tấm kính dọc, đổi màu theo ánh sáng. (Ảnh: Tripadvisor)
Kiến trúc công trình cũng gắn kết với cảnh quan, một mặt hướng vào đô thị Kathmandu, mặt còn lại nhìn ra dãy Langtang. (Ảnh: Nepal)
Khách sạn cung cấp gần 176 phòng thuộc nhiều hạng mục từ phòng tiêu chuẩn đến suite. (Ảnh: Hilton)
Hilton mang đến trải nghiệm dịch vụ lưu trú đẳng cấp thế giới. Sảnh, phòng tiệc và không gian hội họp tập trung ở các tầng thấp, trong khi các phòng ở tầng trên có tầm nhìn bao quát ra thung lũng và núi non. (Ảnh: Hilton)
Quán bar sân thượng nổi bật với những tác phẩm chạm khắc gỗ, trong khi giếng trời bao trọn bầu trời đêm Himalaya. (Ảnh: Hilton)
Khách sạn có hồ bơi vô cực với tầm nhìn toàn cảnh. (Ảnh: Hilton)
Không gian ẩm thực trên cao với tầm nhìn 180 độ bao quát thủ đô và những đỉnh núi tuyết nổi tiếng. (Ảnh: Hilton)
Phòng tập thể thao cung cấp nhiều trang thiết bị hiện đại. (Ảnh: Hilton)
Do lịch sử địa chấn của Nepal, Hilton được thiết kế với mục tiêu cốt lõi là khả năng phục hồi. Tòa tháp bao gồm các bức tường chịu lực và hệ thống giảm chấn để chống chịu động đất. (Ảnh: Hoteldesigns)