Cận cảnh khách sạn Hilton cao nhất Nepal trước khi bị thiêu rụi

Người biểu tình trong hai ngày qua đã phóng hỏa, đốt phá nhiều tòa nhà, công trình mang tính biểu tượng ở Nepal. Đáng chú ý, trong đó có khách sạn Hilton 5 sao ở Thủ đô Kathmandu. (Ảnh: Reuters)