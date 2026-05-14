Các 'ông lớn' doanh nghiệp Mỹ bất ngờ bước vào phòng họp Trump - Tập

Trong một động thái hiếm thấy, các lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước vào phòng họp nơi ông đang hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo đoạn video do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng.

Tại cuộc hội đàm đang diễn ra giữa lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ, hơn một chục lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ, trong đó có CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO NVIDIA Jensen Huang và CEO Boeing Dave Calhoun, được nhân viên hướng dẫn vào Đại lễ đường Nhân dân. (Nguồn: X)

Trước đó, trong phần phát biểu mở đầu, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết các doanh nhân này tới Bắc Kinh để thể hiện sự tôn trọng đối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Trung Quốc, đồng thời kỳ vọng thúc đẩy thương mại và hoạt động kinh doanh giữa hai nước.

Phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump lần này quy tụ hơn một chục CEO và lãnh đạo cấp cao của nhiều tập đoàn hàng đầu như Tesla, Meta, BlackRock, Illumina, Mastercard, Visa, Citigroup và Goldman Sachs. Theo Reuters, khác với chuyến công du Trung Quốc năm 2017 vốn tập trung vào các thỏa thuận thương mại quy mô lớn cùng những nghi thức ngoại giao hoành tráng, chuyến đi lần này mang màu sắc thực dụng hơn, khi các doanh nghiệp Mỹ tìm cách tháo gỡ những vướng mắc cụ thể tại thị trường Trung Quốc.

Các thành viên phái đoàn Mỹ, gồm quan chức Nhà Trắng, nội các và lãnh đạo doanh nghiệp, nghe quốc ca trong lễ đón Tổng thống Donald Trump do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 14/5/2026. (Ảnh: AP)

Mỗi doanh nghiệp mang theo một ưu tiên riêng. Meta đang tìm cách xử lý các trở ngại liên quan đến thương vụ mua startup trí tuệ nhân tạo Manus. Tesla muốn thúc đẩy kế hoạch mở rộng hệ thống hỗ trợ lái xe Full Self-Driving tại Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm nguồn cung thiết bị sản xuất pin mặt trời từ các nhà cung cấp nước này. Trong khi đó, Mastercard và Visa kỳ vọng mở rộng hiện diện tại thị trường thanh toán Trung Quốc.

Các nguồn tin cho biết điều kiện để được tham gia phái đoàn là phải có những mục tiêu cụ thể, có khả năng tạo ra kết quả rõ ràng hoặc mở đường cho các thỏa thuận sau hội nghị thượng đỉnh.