C.P. Việt Nam phát triển mảng xanh, nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng

Ngày 19/5/2026, tại Nhà máy Z114 - đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện các sở, ban, ngành, chính quyền cơ sở, các đơn vị quân đội, đoàn thể, báo chí và các doanh nghiệp đồng hành, trong đó có C.P. Việt Nam trong kế hoạch trồng cây xanh của thành phố.

C.P. Việt Nam hỗ trợ 100.000 cây giống lâm nghiệp cho các địa phương tại Đồng Nai trong năm 2026. (Ảnh: C.P)

Tại Đồng Nai, ngoài trụ sở chính, C.P. Việt Nam hiện có 5 nhà máy; cùng với tổ hợp chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. Bên cạnh hoạt động đầu tư sản xuất, tạo việc làm và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao theo hướng xanh, bền vững, công ty luôn chú trọng các chương trình bảo vệ môi trường, phục hồi cảnh quan và phát triển hệ sinh thái địa phương.

Song song với hoạt động tại Đồng Nai, C.P. Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong chương trình “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026. Và đây là năm thứ ba liên tiếp C.P. Việt Nam đồng hành cùng tỉnh Đồng Tháp trong việc thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ tại địa phương.

Thông qua các hoạt động trồng cây và phục hồi hệ sinh thái tại Đồng Nai, Đồng Tháp và nhiều địa phương khác, C.P. Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng bằng những đóng góp thiết thực cho môi trường.