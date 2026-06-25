Bộ trưởng Bhutan khẳng định cơ hội hợp tác AI, mong sớm ký kết FTA với Việt Nam

(VTC News) -

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương và Việc làm Bhutan Lyonpo Namgyal Dorji, trí tuệ nhân tạo (AI) là một trong những "ranh giới mới" đầy hứa hẹn cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Bhutan.

"Các dịch vụ hỗ trợ công nghệ thông tin (CNTT) như AI là những ranh giới mới. Chúng tôi thấy rất nhiều phạm vi hợp tác vì Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực đó. Ngành CNTT của chúng tôi sẽ có tiềm năng hợp tác với Việt Nam để chuyển giao công nghệ, bí quyết và học hỏi từ kinh nghiệm của các bạn".

Một số dự án nổi bật của Bhutan trong lĩnh vực liên quan được nhắc đến như Trung tâm dữ liệu AI (Greenovation Centre) hay các chương trình đào tạo về Robot, AI và Internet vạn vật (IoT).

"Chúng tôi thấy những cơ hội thú vị cho sự hợp tác với các công ty Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, sản xuất bền vững, du lịch, công nghệ số (digital technologies), logistics, hạ tầng, các ngành công nghiệp sáng tạo và phát triển kỹ năng".

Bộ trưởng Bộ Công Thương và Việc làm Bhutan Lyonpo Namgyal Dorji.

Bên cạnh đó, ông cho biết, để tạo nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh tế song phương trong tương lai, Bhutan sẽ đề xuất với Chính phủ Việt Nam việc ký kết một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA). Theo ông, một FTA song phương không chỉ củng cố quan hệ đối tác mà còn giúp các nhà đầu tư Việt Nam tận dụng vị trí chiến lược của Bhutan để tiếp cận thị trường hơn 1,4 tỷ dân thông qua các hiệp định thương mại mà Bhutan đã có với Ấn Độ và Thái Lan.

Bộ trưởng chia sẻ với phóng viên các thông tin trên trong khuôn khổ chương trình "Invest Bhutan Roadshow", sự kiện quảng bá đầu tư đầu tiên của Bhutan tại Việt Nam, do Bộ Công Thương và Việc làm Bhutan phối hợp tổ chức nhằm hiện thực hóa các cam kết hợp tác kinh tế sau chuyến thăm cấp nhà nước lịch sử của Nhà vua Bhutan đến Việt Nam vào năm ngoái.

Lần này, đoàn đại biểu cấp cao do Bộ trưởng Lyonpo Namgyal Dorji dẫn đầu, cùng sự tham gia của các đại diện chủ chốt như Chủ tịch Druk Holding & Investments và Chủ tịch Gerab Nyed-Yon Limited. Sự kiện tập trung giới thiệu các cơ hội đầu tư bền vững vào nhiều lĩnh vực ưu tiên như năng lượng tái tạo, thủy điện, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và hạ tầng số, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội tại Việt Nam.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Bhutan đang tăng tốc tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng giao thông và pháp lý. Dự án "Thành phố Chánh niệm" tại Gelephu được quy hoạch để trở thành một trung tâm trung chuyển mới của Nam Á. Đi kèm với đó là kế hoạch hoàn tất sân bay quốc tế mới trong vòng 4 năm tới – một cột mốc cụ thể để các nhà đầu tư tính toán bài toán hoàn vốn (ROI).

Bộ trưởng Dorji cũng đưa ra một "lời kêu gọi hành động" trực tiếp tới Vietnam Airlines và các doanh nghiệp logistics: "Chúng tôi mong chờ Vietnam Airlines sẽ dẫn đầu việc kết nối thường lệ, biến Bhutan thành điểm trung chuyển chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam vươn tới thị trường Nam Á".

Bhutan vẫn kiên trì với triết lý "Tổng hạnh phúc quốc gia" (GNH). Trong mắt các nhà quan sát kinh tế, GNH không phải là một khái niệm mơ hồ mà là một khuôn mẫu quản trị ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) cấp cao, giúp tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định, ít rủi ro xã hội và bảo vệ tài sản lâu dài cho nhà đầu tư.

Ở điểm này Bhutan nhìn nhận cao việc Việt Nam đã đạt được sự cân bằng khi phát triển kinh tế thần tốc nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc và truyền thống văn hóa. Sự tương đồng trong tư duy phát triển giữa một "ngôi sao đang lên" của ASEAN và "vương quốc hạnh phúc" của Nam Á được cho là nền tảng cho mối quan hệ bền vững.