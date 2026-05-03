Bỏ qua dấu hiệu mơ hồ, nữ giới nguy cơ đối mặt với căn bệnh nguy hiểm

(VTC News) -

Ung thư buồng trứng là một trong những bệnh ung thư phụ khoa phổ biến và nguy hiểm nhất ở nữ giới, chỉ đứng sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung.

Theo thống kê, ung thư buồng trứng chỉ chiếm khoảng 3% tổng số ca ung thư thường gặp, nhưng lại là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 5 ở phụ nữ mắc ung thư.

Tại Việt Nam, theo GLOBOCAN 2022, mỗi năm có khoảng 1.400 trường hợp mới mắc và khoảng 900 ca tử vong do ung thư buồng trứng. Tỷ lệ mắc bệnh chuẩn theo tuổi là 2,7/100.000 dân.

Tỷ lệ mắc tăng dần theo tuổi, phần lớn ung thư biểu mô buồng trứng gặp ở lứa tuổi hậu mãn kinh, tuổi mắc trung bình là 63. Ngược lại, ung thư tế bào mầm buồng trứng thường gặp ở phụ nữ trẻ, từ 15-20 tuổi.

Đáng lưu ý là chỉ có khoảng 25% phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn I và giai đoạn II.

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM hiện tiếp nhận lượng bệnh nhân mắc ung thư buồng trứng tăng dần theo các năm và có xu hướng trẻ hoá. Mới đây nhất, bệnh viện đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân 27 tuổi với khối bướu nặng tới 5 kg.

Một trường hợp ung thư buồng trứng điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân nữ P.N.Q (27 tuổi) nhập viện trong tình trạng bụng phình to gây chèn ép phổi, nguy cơ tử vong cao.

Trước đó, người bệnh phát hiện bướu từ đầu tháng 1/2025 nhưng chưa điều trị. Đến tháng 2/2026, tình trạng bụng to nhanh, được chẩn đoán ung thư buồng trứng đoạn III tại tuyến tỉnh và chuyển đến Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Tại Bệnh viện Ung Bướu, người bệnh đã được phẫu thuật sinh thiết, sau đó điều trị hóa chất 6 chu kỳ. Tuy nhiên, bệnh không đáp ứng điều trị, tiếp tục tiến triển nặng.

Trước tình trạng khối bướu phát triển lớn, kèm dịch ổ bụng lượng nhiều gây khó thở do chèn ép phổi, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật giảm tổng khối bướu lần 2 nhằm giải quyết tình trạng cấp cứu.

Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, ê-kíp đã lấy ra khoảng 10 lít dịch ổ bụng và nhiều khối bướu gieo rắc với tổng khối lượng khoảng 5 kg. Sau phẫu thuật, tình trạng hô hấp của người bệnh được cải thiện, tạm thời vượt qua nguy cơ nguy kịch.

Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị hóa chất bổ túc. Mặc dù nguy cơ tái phát còn cao, việc can thiệp phẫu thuật kịp thời đã giúp giải quyết tình trạng chèn ép, cải thiện chất lượng sống và tạo điều kiện cho các bước điều trị tiếp theo.

BS CKII. Nguyễn Văn Tiến, Trưởng khoa Ngoại Phụ khoa, Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết: “Vì bệnh nhân có khối bướu và dịch lớn trong ổ bụng nên nhiều nguy cơ trong lúc mổ như suy hô hấp, rối loạn tuần hoàn, chảy máu… Quá trình phẫu thuật phải đảm bảo đường truyền để bù dịch, bù máu, bù thuốc và theo dõi sát huyết động học và bồi hoàn kịp thời lượng mất máu trong mổ. Sau mổ phải theo dõi sát tình trạng của bệnh nhân, nhất là dấu hiệu sinh tồn và nguy cơ chảy máu sau mổ đến tận vài ngày sau”.

Theo BS Nguyễn Văn Tiến, ung thư buồng trứng là một trong những bệnh lý ung thư nguy hiểm nhất ở phụ nữ. Bệnh còn được gọi là “sát thủ thầm lặng” vì bệnh nhân ít có biểu hiện lâm sàng ở giai đoạn đầu. Người bệnh có thể cảm thấy đầy hơi, chướng bụng, bụng to lên bất thường.

Bên cạnh đó là tình trạng đau vùng chậu hoặc đau lưng dưới kéo dài, cảm giác nhanh no, ăn không ngon miệng, chán ăn.

Một số rối loạn tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy hoặc buồn nôn cũng có thể xuất hiện, khiến nhiều phụ nữ nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường và không đi khám sớm.

Bệnh nhân sau ca phẫu thuật ung thư buồng trứng. (Ảnh: BVCC)

“Ung thư buồng trứng, cũng như nhiều bệnh lý khác, nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời ngay từ giai đoạn I sẽ có tiên lượng rất khả quan, với tỷ lệ sống trên 5 năm có thể lên đến khoảng 95%. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng, tuổi tác và tiền sử bệnh của người bệnh.

Ngược lại, khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn hơn, cơ hội sống sẽ giảm dần. Đến giai đoạn cuối, khi khối u đã di căn xa, khả năng điều trị trở nên khó khăn, hiệu quả thấp và tiên lượng sống rất hạn chế”, BS Tiến nhấn mạnh.

Bác sĩ khuyến cáo, hiện nay việc tầm soát phát hiện sớm ung thư buồng trứng vẫn còn nhiều hạn chế do chưa có xét nghiệm sàng lọc định kỳ đủ tin cậy.

Nhiều người vẫn lầm tưởng xét nghiệm phết tế bào cổ tử cung có thể phát hiện bệnh, tuy nhiên phương pháp này chỉ giúp tầm soát ung thư cổ tử cung, không có giá trị trong phát hiện ung thư buồng trứng.

Vì vậy, những phụ nữ có tiền sử gia đình mắc bệnh nên chủ động trao đổi với bác sĩ về các xét nghiệm di truyền cũng như các biện pháp theo dõi, dự phòng nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh.

Đặc biệt, nữ giới cần nâng cao cảnh giác và đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như: cảm giác khó chịu hoặc đau vùng bụng dưới; rối loạn tiêu hóa kéo dài như buồn nôn, tiêu chảy hoặc táo bón; đi tiểu nhiều lần do khối u chèn ép bàng quang; ăn kém, nhanh no, đầy bụng ngay cả sau khi ăn ít; tăng hoặc giảm cân không rõ nguyên nhân; chảy máu âm đạo bất thường sau mãn kinh hoặc những thay đổi bất thường trong chu kỳ kinh nguyệt.

Việc thăm khám kịp thời khi có các triệu chứng ban đầu đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm và nâng cao hiệu quả điều trị.