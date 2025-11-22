Biển nước mênh mông ở vùng rốn lũ Đắk Lắk nhìn từ trên cao

Ngày 22/11, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết từ ngày 15 đến ngày 21/11, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa rất lớn, liên tục, trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.