Biển nước mênh mông ở vùng rốn lũ Đắk Lắk nhìn từ trên cao

Ngày 22/11, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết từ ngày 15 đến ngày 21/11, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa rất lớn, liên tục, trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn tỉnh, vượt qua cơn lũ lịch sử năm 1993, gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản.
Tính đến 20h ngày 21/11, toàn tỉnh có 27 người chết (đang tiếp tục cập nhật), 8 người mất tích, 2 người bị thương. Về tài sản, đợt lũ này đã gây thiệt hại đặc biệt lớn, khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước. Cơ sở hạ tầng thiệt hại ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng; chăn nuôi 830 tỷ đồng; thủy sản khoảng 2.000 tỷ đồng; trồng trọt khoảng 1.500 tỷ đồng… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại gần 5.330 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).
Hiện mực nước tại một số khu vực phía Đông của tỉnh đang giảm, nhưng vẫn còn 6/34 xã, phường đang ngập sâu gồm: Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 2...
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, tại xã Hòa Thịnh - một trong những địa phương ngập nặng nhất trong đợt lũ lịch sử, đến trưa 22/11, nhiều khu vực trên địa bàn xã vẫn chìm trong biển nước.
“Hiện nước lũ tại địa phương đang rút, nhưng thông tin liên lạc của người dân đang bị chia cắt do mất điện, mất sóng liên lạc. Xã cũng chưa thống kê được đầy đủ thiệt hại vì chưa liên lạc được hết các trưởng thôn trong xã” - lãnh đạo xã Hòa Thịnh cho hay.
Tại một số khu vực trên địa bàn xã, khi lũ rút đã hiện ra khung cảnh tan hoang.
Bí thư Đảng ủy phường Hòa Thịnh Lê Văn Thìn thông tin thêm, trên địa bàn phường đã ghi nhận 10 người tử vong do bão lũ và địa phương đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để giúp đỡ người dân.
Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả đến đồng bào miền Trung đang chống chọi mưa lũ lịch sử xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.
Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 25052
Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.
Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến đồng bào miền Trung sớm nhất.
Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.